大灣區4大戶外騎單車路線！珠海情侶路、東莞松山湖　附交通資訊

在粵港澳大灣區，騎行不僅是一項運動，更是一種輕鬆享受城市風光的絕佳工具。

從串聯山海城林而建的綠道、碧道網，到騎行友好的具體設計，一套完善的慢行系統正將都市與自然有機融合，市民得以在日常生活中，通過騎行的流動視角，欣賞山海美景，享受漫活時光。現在一同啟程，向四大城市騎行之旅進發。



珠海情侶路碧道 濱海騎行飽覽城市地標

若說「綠道」是串聯城鄉的陸上生態廊道，那麼「碧道」便是依水而建的親水風景線。廣東近年積極建設「萬里碧道」，正是將濱水空間化為迷人廊道，而珠海的情侶路碧道便是其中之一。

珠海情侶路碧道，位於珠海市香洲區及高新區沿海地帶，全線緊貼南海岸線蜿蜒而行，有「珠海最美海岸線」之稱。情侶路屬省級「十廊」中的環灣濱海特色廊道，總長55公里，已建成碧道長度達34.1公里，是市民遊客沿海騎行、飽覽珠澳雙城風光的核心廊道。

情侶路碧道串聯起珠海城市標誌——漁女雕像、標誌性建築珠海大劇院、城市陽台、珠海航海文化中心、海天公園、白沙灘、唐家灣沙灘、香爐灣沙灘、海濱泳場等，沿線可漫步騎行，沐浴舒適的海風。

珠海情侶路全線緊海岸線而行，騎行車設施標誌清楚，沿岸風景優美，日月貝、珠海漁女等城市地標盡收眼底。（視覺中國/當代中國授權）

珠海情侶路碧道連接著名的珠海城市地標--城市陽台，愛情郵局、燈塔等，都是必打卡的景點。（Shutterstock/當代中國授權）

（當代中國製圖）

情侶路碧道上有貼心的「騎行友好」是設計。全線實行人車分離，以藍紅兩色區分步道、騎行道，提升慢行品質。路面採用彩色瀝青騎行道，配合清晰標線與反光警示，確保騎行安全。

對騎行者而言，情侶路碧道既是休閒養眼的海岸漫遊，亦是解讀珠海城市氣質的最佳方式。清晨可迎著日出騎行，看港珠澳大橋在晨霧中若隱若現；黃昏可駐足日月貝廣場欣賞晚霞；夜騎更能感受珠澳兩地燈火交輝的迷人夜景。

全程輕鬆往返約3至4小時，若體力充沛，還可將行程延伸至淇澳島紅樹林濕地路線，將濱海騎行樂趣與生態探索完美結合，盡享灣區濱海慢生活的浪漫愜意。

廣州增江畫廊 40公里騎行道享「嶺南水鄉」風情

廣州增江畫廊騎行道，坐落於廣州市增城區，沿增江兩岸綿延展開，宛如一幅長達40公里的天然山水畫卷。它北起初溪水利樞紐，南至湖心島景區，作為「國家水利風景區」，以其純粹的嶺南水鄉風光，成為大灣區一道亮麗的生態騎行風景線。

畫廊以增江為主軸，將東、西兩岸綠道連為一體，串聯起初溪體育公園、鶴之洲濕地公園、荔江公園、何仙姑家廟、小樓人家等十多個景點。騎行當中，可見原生林帶、生態田園、古樸建築與四季花木交替呈現，配套完善的驛站、觀景台與親水棧道點綴其中，形成了一個極具規模的水系景觀休閒區，無論騎行或漫步，兩者皆宜。

廣州增江畫廊沿增江河區段建，按「三道一帶」的空間格局打造，一層為親水道為騎行道，二層半山腰為慢行步道，三層為登山道。騎行道道路平坦寬敞，小朋友也能輕鬆駕馭。（廣州增城發布/當代中國授權）

廣州增江畫廊最優美的地方之一，便是鶴之洲濕地公園。園內不但騎行道寬闊，四周還有花開成海，看得令人心曠神怡。（視覺中國/當代中國授權）

（當代中國製圖）

綠道全程有獨立專用騎行道路，路面平整、坡度舒緩，並設有清晰標識。沿途休閒設施分布合理，讓親子家庭、騎行新手與專業愛好者都能找到適合自己的節奏，享受沉浸於嶺南水墨畫中的騎行之旅。

全程往返約需4至5小時，若意猶未盡，更可將騎行線路延伸至白水寨風景名勝區，將濱水悠閒與山林探秘相結合，全方位體驗增城山水交融的無窮樂趣。

惠州玄碧湖環湖綠道 羅浮山下的「翡翠絲帶」

惠州玄碧湖綠道，位於惠州市博羅縣，鄰近羅浮山風景區，環湖而建，全長8.19公里，其中環湖綠道約6公里。作為環大羅浮山生態廊道的重要節點，綠道憑藉著「山湖相依」的自然禀賦，被譽為藏於羅浮山下的「翡翠絲帶」。

綠道全線依地形鋪展，深度融入環大羅浮山鄉村振興示範帶規劃。騎乘其間，可飽覽玄碧湖碧波如鏡的水景，遠眺羅浮山層巒疊翠，近觀沿岸草地、濕地與村落交織的鄉野風光，形成「一湖一山、一步一景」的流動畫卷。

全長6公里的玄碧湖環湖綠道，環繞大洞水庫而行，沿路青山綠水盡收眼底。（惠州市廣電旅遊體育局/當代中國授權）

惠州玄碧湖環湖綠道是惠州的騎行熱門地，道路坡度平緩，小朋友也能輕鬆駕馭。（惠州市廣電旅遊體育局/當代中國授權）

（當代中國製圖）

綠道坡度平緩，適合親子及初學者；除環湖主線外，另設約2公里綜合車道，滿足不同人士需求。沿途標示清晰，設有休憩平台與安全護欄，讓騎行人士安心沉浸於自然美景之中。

環湖騎行一周僅需1小時左右，是一場輕鬆愉悅的感官之旅。在此可迎湖風、眺山影，遠離都市喧嚷，享受短暫而美好的寧靜時光。

東莞松山湖北湖碧道 華為歐式建築騎行之旅

東莞松山湖綠道坐落於東莞松山湖高新技術產業開發區內，總長達122公里，是東莞最長的綠道。它如一條綠色絲帶，串聯起松湖煙雨、松湖花海、月荷湖公園等六大生態公園，構成一道自然生態與人工景觀和諧共融的庭園生態走廊。

其中，松山湖北湖的環湖碧道堪稱這條長廊上的明珠。這條嶄新的碧道沿湖畔蜿蜒，以碧水為紐帶，串聯起多處絕美景緻，成為騎行賞景的黃金路線。

騎行於此，不僅可將湖光山色盡收眼底，更能邂逅兩大亮點。

東莞松山湖北湖碧道是松山湖新建的碧道，2025年10月才啟用，騎行指示清晰，四周湖光山色，美不勝收。（東莞市文化廣電旅遊體育局/當代中國授權）

沿東莞松山湖北湖碧道騎行，會經過華為總部歐式建築，於大橋下踏單車別具風味。（Getty/當代中國授權）

（當代中國製圖）

其一是科學公園，設計別具匠心，科技巧思被悄悄融入自然景緻之中，打造出「科技共山水一色」的獨特體驗。園區內還設有兒童樂園，是親子家庭騎行的理想之地。

其二是華為溪流背坡村——連片歐式建築群錯落有致，復古的小火車緩緩穿行，彷彿駛入綠野仙蹤的童話世界......在這裏，每個轉角都像一幅精美的油畫，每一段路程都充滿夢幻色彩。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

