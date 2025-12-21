北上添新｜深圳寶安環石岩湖騎行道即將開放　銜接西部山海大環

深圳寶安區環石岩湖騎行道項目即將全線貫通。據《深視新聞》報道，這條全長約20公里的綠道將成為深圳最長的環湖騎行道，亦是西部山海騎行大環的核心組成部分，未來為市民提供親近自然、休閒運動的新去處。



據深視新聞報道，環石岩湖騎行道全長約20公里，由於原綠道建成時間較早、騎行量持續增加，路面磨損日益加劇，部分路段出現磨薄露底、局部裂紋等情況，同時還存在路段狹窄、多處斷點、標識不清等問題，大大影響了騎行的連貫性與體驗。項目改進後將在原綠道的基礎上貫通環湖騎行環線（寶安段）16.5公里，其中新建1.65公里連接斷點，拓寬改造4.35公里狹窄路段，優化35處轉彎半徑，大幅提升了騎行的安全性與流暢度。

深圳寶安區環石岩湖騎行道項目即將全線貫通。(深視新聞)

報道稱，建設過程中項目針對不同路段特點採用了多種環保工藝，翻新路段用上透水瀝青，不僅下雨不積水，還能呵護湖岸生態；農林段新建道路創新採用無硬化基層+生態素土面層的工法，既結實又不破壞自然感；並通過「三道分離」的設計，將騎行、跑步與漫步空間清晰劃分，實現人車分流，更加安全便捷。

貫通後的騎行道不僅是一條交通線，更是一個功能豐富的「慢行系統」。主環線寬度達3至6米，超過一半路段寬度在6米以上，已具備舉辦城市自行車賽事的條件。沿途新增移動驛站、休憩點，每隔2公里就有觀景節點，廁所、輕餐飲、單車租賃服務一一配齊。8公里獨立跑圈，串聯起濕地公園、俯仰之間、陌上花三大主題園區，為市民提供多樣的運動場景。

深圳寶安區環石岩湖騎行道項目即將全線貫通。（深視新聞）

全線標識系統也全面升級，採用「地面標識+節點標牌」相結合的方式，在入口、岔路等關鍵位置設置多級指引，避免迷路。景觀方面，在保護原有荔林、落羽杉等植被基礎上，同時補植宮粉紫荊、粉黛亂子草等觀賞花木，實現騎行、觀光與休閒的融合。

報道指出，環石岩湖騎行道的貫通是深圳推進「山海連城」計劃，建設「全齡友好、全民共享」騎行城市的重要一步。建成後將有效連接西部山海騎行大環，進一步拓展城市綠色出行網絡，為市民提供高品質的休閒運動空間，也為舉辦專業騎行賽事創造條件，助力深圳打造更具活力、低碳宜居的騎行城市。目前工程已進入收尾階段，即將向公眾開放，屆時市民可沿湖暢騎，在湖光山色中體驗城市慢生活的愜意。

深圳西部海濱50公里騎行道全線貫通。（深圳發布）

此外，深圳西部海濱50公里騎行道也於2024年12月28日全線貫通。這條騎行道西起紅樹林公園，經深圳灣公園，東至福田，途經西灣紅樹林公園、前海灣段、深圳灣公園、廣東內伶仃福田國家自然保護區、深圳河碧道等多個景點，串聯起深圳的自然美景與城市風光。騎行愛好者們可以在西灣段欣賞紅樹林的生態景觀；在前海灣段感受運動的活力；在蛇口段體驗海濱的休閒；在深圳灣公園內觀賞候鳥的無拘無束；在福田段享受都市的繁華。

當前深圳市正以「建設山海連城的公園深圳」為願景，全力推進公園城市建設，構建「一脊一帶二十廊」的生態魅力骨架，實現通山、達海、貫城、串趣的生態遊憩網絡。建設形成1000公里以上的騎行線路，打造「山海連城‧騎樂無窮」的深圳騎行品牌。