走進東江水源頭　香港師生參觀河源新豐江水庫　感悟供港水情誼

東江流出江西後，在河源市匯入新豐江水庫，再經東莞、深圳，最終進入香港。12月21日，參加香港青少年「思源之旅」活動的香港培僑中學師生團來到河源新豐江水庫，了解這個東深供水系統的主要水源區。



1958年，為了改善東江水資源的利用條件，內地在新豐江河道最窄處的亞婆山峽谷，修築了一條壩高124米、壩頂寬5米、壩長440米的混凝土攔河大壩，從而形成廣東最大的人工湖——新豐江水庫。水庫總庫容138.96億立方米，水域面積370平方公里，年均入庫水量約60.2億立方米，佔東江流域總水量的20％。

作為東深供水工程的核心水源地，新豐江水庫自1960年代起承擔對香港的供水任務，被譽為「粵港水塔」。截至2022年，累計向香港輸送優質淡水超200億立方米，佔香港總供水量的70％以上。在2022年東江枯水期，水庫緊急向下游供水2.11億立方米，其中70％用於保障香港民生用水。

師生團在新豐江水庫移民紀念館，了解當年工程建造的歷史。過去，為了修建新豐江水庫，沿岸389個村莊、17.9萬畝農田被淹，10.6萬庫區群眾遷出家鄉，離開了世代生息的家園。香港城市規劃師林筱魯曾參與過新豐江水庫建設，他說過，「為了建設這條生命之水，當地居民離鄉別井，放棄了經濟命脈，為香港供水出力，我們應該要心懷感恩。」

新豐江水庫不僅是東江流域的能源支柱，更是粵港澳大灣區重要的生態屏障和戰略水源地。水庫水質常年保持國家地表水Ⅰ類標準，水庫水面碧波粼粼，水質清澈，處處皆綠。

隨後，香港培僑中學師生團師生團沿著水壩漫步，近距離感受水質的壯闊，看到如此乾淨的水源，都忍不住拿出手機拍照，想要定格水庫內的生態美景。

該校老師穆家駿稱，這是第一次帶學生來到新豐江水庫，過往學生在課堂獲取東江水工程的內容有限，而這次實地探訪，大家了解到香港水源來源於此，能深刻理解到東江水供港「飲水思源」的含義。

最後，師生團乘船遊覽，更直觀欣賞水庫內的生態環境和自然風光。新豐江水庫不僅有豐富的動植物資源，還有園林、森林、奇石等自然生態資源，周邊群峰環繞，風光美不勝收。

在船上，香港培僑中學蔡鏝丹同學感慨，「這次活動，看到了許多過去沒有了解到或者親眼看到的東西，非常震撼，想將這次行程、所見所聞，以及學會的如何保護水資源知識，回校之後分享給老師和同學，讓他們也對水資源有一個更深刻的認識和了解。」

河源海事局東源海事處副處長徐水林接受採訪稱，為了保護水庫，庫區安裝了160個攝影鏡頭，可以監管水上交通安全，以及在水質保護上起到提前預警預知的作用，一旦發生問題，工作人員可以立刻去現場核查處理，讓乾淨的水源流入粵港澳大灣區的千家萬戶。