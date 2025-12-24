東江水流入香港要幾步驟才能變優質水？水務署署長：清水得來不易

東江水流入香港後，要做哪些處理才輸送到千家萬戶？12月23日，記者參觀上水濾水廠的東江水輸水管（香港段）、船灣淡水湖、大埔濾水廠和將軍澳海水化淡廠，認識東江水如何從原水變成香港市民的優質飲用水。



活動首站在上水濾水廠的東江水輸水管（香港段），水務署電機工程師李嘉豪介紹，香港在木湖原水抽水站接收了東江水後，透過西部路線，中央路線及東部路線這三條主要供水管道系統輸送原水，到不同的濾水設施作直接處理。

在抽水站能清楚看到香港接收東江水的管道：

在抽水站能清楚看到香港接收東江水的管道。香港境內的東江輸水管網絡全長約71公里，最大的水管直徑達2.4米。這些負責輸水的水管直徑超過兩米，外露在地面。

輸入香港的東江水 暫存在船灣淡水湖

每年12月，廣東會暫停對港供水。這段時間，香港的供水會由預早儲存於船灣淡水湖的東江水，以及其他水塘儲存的原水所提供。

水務署工程師許泳爍向師生團介紹，香港在接收了東江水後，部分的東江水會暫存在水塘。船灣淡水湖加上其他水塘維持足夠本港使用4-6個月的儲水量。

師生團在現場參觀了用於水塘水質監測的無人船系統。水務署稱，會定期在水塘進行水質監測和抽取樣本，以掌握水質的變化。譬如在水塘不同的監測點及不同深度取樣，送往化驗室檢測，確保食水安全。水務署近年已引入無人船系統，在水塘自動監測水質及取樣，現在已升級到第四代無人船系統。

東江水需過濾合格後 再輸送給市民飲用

送來香港的東江水需送往水務署的濾水廠，進行嚴格的處理程式才能飲用。在大埔濾水廠，工作人員亦簡單向師生團展示了食水處理程式。水務署機械工程師淩統指，將原水變成食水的處理程式包括澄清、過濾、消毒，整個程式需要約數小時。

水務署水務化驗師余進榮表示，署方採用了三重監測機制，建立了一個全面的監測框架，有效保障食水安全。第一重機制是利用24小時在綫水質監測系統，密切監測東江水水質。第二重機制則會由工作人員每日定時抽取水樣本，進行現場人工檢測。至於第三重機制方面，署方的化驗室人員會定期抽取東江水樣本進行各項詳細檢測，確保供港東江水符合水標準。

既有東江水 香港也要建立海水淡化廠

香港食水主要來源東江水和收集的雨水，然而兩個水源會受極端天氣影響，因此，水務署致力探索淡化海水。最後一站，師生團前往將軍澳海水化淡廠，了解「逆滲透」海水化淡技術。

化淡廠以「逆滲透」技術將海水變成食水，需經四個處理過程，包括隔篩、前處理、逆滲透淨化、以及後處理，接著經水管輸送至將軍澳食水主配水庫與其他濾水廠處理之食水混合，再提供給市民。每日食水產量可達13萬5千立方米，佔本港食水用量約5％。

參觀完將軍澳海水化淡廠後，香港培僑中學學生盧奕稱，「東江水，像是國家對於香港的支持，而海水化淡，是香港這個沿海城市就地取材，依靠城市自己的努力，緩解香港水資源不足的問題。」

水務署署長黃恩諾：珍惜這份源遠流長的深情

水務署署長黃恩諾介紹過往香港的缺水歷史和東江水的現狀。黃恩諾稱，60年前，香港陷入水荒，國家本著血濃於水之情，迅速完成東深供水工程，以此支援香港繁榮穩定和長遠發展，同樣讓市民安居樂業。

對於這次師生團參加內地香港兩地的東江水溯源之旅，黃恩諾指，相信青少年在溯源之旅後對東江水供港有更深刻的體會，希望大家珍惜這一份得來不易的清水，以及源遠流長的深情。日後能做到三點，一是「珍惜點滴」、二是「飲水思源」和三是「傳承使命」，為國家貢獻自己的力量，回報國家的恩情。

水務諮詢委員會（水諮會）主席關繼祖教授亦向師生團，分享了自己經歷過香港艱難水荒年代的故事，他説當年香港缺水甚至每四天只供水一次，每次四小時，如今看到香港用水狀態，非常欣慰，希望年輕一代可以珍惜水源。