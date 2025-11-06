水諮會考察東江水供水系統　團員即場飲用水庫取出存水

水務諮詢委員會考察團周二（11月4日）前赴廣東省考察東江水供水系統，和了解供港東江水相關事宜的最新情況。今年適逢東江水供港60周年，食水安全諮詢委員會亦應邀隨團視察供港東江水水質，一連兩日的行程於周三（5）結束。兩個委員會均認為東江水供水系統管理完善，供港水質優良。考察團在乘船考察新豐江水庫時，更即場飲用從水庫取出的存水。



圖為2025年11月4日，水諮會主席關繼祖教授（右四）、食水安全諮詢委員會主席陳漢輝博士（右五）、水務署署長黃恩諾（中）和各委員在河源市新豐江水庫合照。（政府新聞處圖片）

圖為2025年11月4日，水諮會主席關繼祖教授（右二）、食水安全諮詢委員會主席陳漢輝博士（右一）、水務署署長黃恩諾（右三）及水諮會青年委員林子楷（右四）乘船考察新豐江水庫，並即場飲用從水庫取出的存水。（政府新聞處圖片）

考察水庫及取水口等主要運作點 滿意保護水質工作

為期兩日的行程中，考察團實地考察了東江水供水系統的主要運作點，包括河源市的新豐江水庫、惠州市的東江流域水量水質監控中心、東莞市太園泵站供港東江水取水口、東莞市塘廈鎮的金湖渡槽、深圳水庫以及鄰近的水環境監測中心。考察團並聽取有關人員介紹東深供水工程的設計及運作，並視察供港東江水水質。

水諮會主席關繼祖教授總結行程時表示，兩日的考察行程充實，讓委員加深了解東江水輸港的狀況，並近距離視察東江水的優良水質，從中體會國家長期以來為保障供港東江水水質和供水量所作出的巨大支持，讓香港得以繁榮穩定發展。他又提及，河源市展示了平衡生態保育及經濟發展的良好典範，在保護東江水水源的同時，也憑藉當地優質的水源及生態環境，以可持續的方式發展生態旅遊、水飲料和食品產業。

食水安全諮詢委員會主席陳漢輝博士在考察新豐江水庫時表示，該水庫位於東江上游，地表水水質保持穩定，他對當地政府致力保護東江水水質的工作感到滿意。

圖為2025年11月5日，水諮會主席關繼祖教授（右一）、食水安全諮詢委員會主席陳漢輝博士（右三）、水務署署長黃恩諾（右二）和委員在金湖渡槽視察專用輸水管道水質。（政府新聞處圖片）

圖為2025年11月5日，水諮會主席關繼祖教授（左三）、食水安全諮詢委員會主席陳漢輝博士（左一）、水務署署長黃恩諾（左二）和委員在深圳水庫視察無人船運作。（政府新聞處圖片）

委員指適逢東江水供港60周年 考察別具意義

一位水諮會青年委員則表示，今年適逢東江水供港60周年，是次考察別具意義。他了解到國家在保護水資源方面所制定並執行的嚴格法規與措施，以及在基建、創新科技研發和應用方面的龐大投入，深切感受到國家對香港社會福祉的關懷與堅實支持。