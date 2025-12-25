60年前東江供水工程從無到有　八旬首期建設者：我們全靠雙手挖

今年是東江水供港60周年，1964年2月，東深供水工程正式動工興建，首期工程確定建設6個攔河梯級、8個抽水站將東江水提升46米，再建2個調節水庫和16公里的人工管道，全長83公里。當年參加工程建設的莫康平，如今已是年近八旬的老人。



高峰時期，工程投入人力達2萬餘人，為了儘快完工，甚至有建設者在施工過程中發生意外而犧牲。



與當年工程建造者對話 一年時間建成香港「生命線」

在東深供水工程思源館，一張張60年代香港缺水的黑白照片映入學生眼簾，當時香港每四日供水一次，每次限時四小時，香港市民大排長龍在街上提桶取水，連三四歲的小女孩也挑著扁擔。一盆水可以從洗米洗菜，到沖涼洗衫，再到沖廁，家家戶戶都把水用到盡。

這段香港缺水歷史，對現在打開水龍頭就能用水的年輕一代來説是空白的。看完令人深思的黑白歷史照片，學生被邀請和當年東深供水工程建設者莫康平，以及初期建設者兒媳也是工程守護者（政務工作人員）陳孌，來一場酣暢淋漓、更能了解當年工程建造過程的對話。

「那時候工程龐大又複雜，但設備條件卻非常差，沒有推土機，沒有挖泥機，就連普通的手扶拖拉機都沒有，我們全靠雙手挖，靠一把鋤頭、一把鏟子推進工程。」高峰時期，工程投入人力達2萬餘人，為了儘快完工，甚至有建設者在施工過程中發生意外而犧牲。

當年東深供水工程建設者莫康平(右)。（承辦方供圖）

來自親歷者的口述歷史，讓學生更直接感受到東深供水工程的來之不易。60年代，內地經濟可謂一貧如洗，但在這種艱難關口，居然動用這麽多大物力和人力來修建工程，最後也僅用一年多時間，於1965年3月11日，使東江水奔流入港，結束了香港嚴重缺水的歷史。

歷史當事人的分享，讓香港培僑中學學生蔡鏝丹百感交集，「這是我第一次來廣東參觀東深供水工程，非常難忘。是當年一批批建設者的付出，才換來今天香港用水的便利。」

香港培僑中學中五學生周正也有感慨，「我印象最深的，是以前條件差，科技也不發達的情況下，這些工人居然靠雙手在短短一年時間內，把東深供水工程建設起來了」，12月22日，在東莞參觀完東深供水工程紀念園後，他這樣和《香港01》記者分享。

東深供水工程需要不畏艱辛的先行者，也需要用心守護的後來者。陳孌，除了是初期建設者黃惠棠的兒媳，也是東深供水橋頭部太園泵站的水質室主任，負責水質監測與管理。她跟在當年工程建設者的背後，用科技擔起了守護「東江水」的責任。

東深供水工程守護者陳孌（左）。（承辦方供圖）

陳孌在和香港培僑中學學生的分享交流説，現在東江水的責任變成了安全守護，「我們需要保證東深供水的水質安全，要杜絕污水進入供水管道，也要做到雨汙分流，供應東江水的都是專用管道，我們承諾供水水質是地表水二類水標準，但很多時候水質都會超過這個標準（更好），另外現在無人機等先進設備可以幫助更好監測東江水的水質。」

當年工程的不易落成，到今天的安全守護，東江水對香港的初心依舊不變。有變化的是，東江水工程從過去的「用雙手挖」，大步邁入到科技管理的時代。

在深圳水庫 見識科技對東江水「智」水有方

離開東深供水工程紀念園，在深圳水庫和粵海水務展覽館，香港培僑中學學生更全面見識到了「智慧水務」的科技手段。

走在深圳水庫大壩，乾淨澄澈的水面上飄著一艘無人駕駛清潔船，它有垃圾自主識別演算法，可輕鬆收集水面漂浮垃圾，也有智慧巡檢攝像功能，做到24小時全天候維護水域。而抬頭，一台無人機在空中「嗡嗡」盤旋，自動開展採樣、巡邏和監測等任務。

另外在粵海水務展覽館，也看到已有科技手段可以監控和調度從東江輸送到香港的水量。現時運用的智慧水利系統，能給東江水資源管理和科學調度提供堅固的技術支撐。

參觀行程結束後，香港培僑中學中三學生盧奕和記者說，「看到即時水質監測站、水質自動分析儀等設備可以全天檢測水中的濁度、PH值、重金屬含量等指標，真的有被震撼到。」