東深供水60周年分享會　香港學生呼籲從日常節水：吃水不忘挖井人

為紀念東江─深圳供水工程通水60周年，「一江碧水向南流─東深供水60周年香港青少年思源行」故事分享會暨多媒體互動展19日在香港培僑中學展開。活動展覽以「源起·通途」「脈動·守護」「溯源·新生」三大主題展區為核心脈絡，展示百餘張紀實圖片、30多個心願視頻，全景回溯東深供水工程的歷史。



開幕式上，主禮嘉賓與學生代表手持盛有東江水的澆灌壺，共同將江水傾注於台前花盆，象徵著粵港兩地血濃於水的關心情誼。（香港01）

活動展覽展示百餘張紀實圖片、30多個心願視頻，回溯東深供水工程的歷史。（香港01）

活動上，香港水務署前署長高贊覺回顧東深供水工程自1965年以來60年不間斷向香港供水，見證香港飛躍發展，體現國家對香港的關懷與支持，「每一次供水工程擴容升級後，香港的GDP都隨之出現明顯增長。」

2025年12月，香港培僑師生團曾前往廣州、河源、深圳等地考察東江水工程工程水利設備。培僑中學的學生黃可晴及其組員分享了走訪新豐江水電站、深圳水庫等多地的感悟。她震撼於上萬名建設者以人工開挖、肩挑背扛的方式，在短短一年內跨越山海的付出，深刻感受到工程背後血濃於水的同胞深情與國家支持。

培僑中學學生肖嘉琪則圍繞新豐江水庫建設歷程與「三道防線」供水系統展開分享，詳解「先本地、後近程、再遠程」的三道防線，並呼籲青少年從節水、宣傳等日常行動入手，傳承「吃水不忘挖井人」的理念，守護寶貴水資源。

香港培僑中學學生代表分享參加活動經歷。（南方國際傳播中心）

培僑中學學生匡振尹表示，東深供水工程讓他對粵港兩地「共擔風雨、共創未來」有了更深刻的理解。他表示，作為年輕的一代，定當銘記這份情誼，傳承攜手並進的精神，「願粵港之情，如這奔流的東江水一般綿延不絕，通向更遠的未來。」

培僑中學學生盧弈亦分享了走訪心得，她表示，從新豐江水電站到金湖泵站，再到船灣淡水湖，一路走來，她結識了眾多默默堅守的水利工作者。盧弈亦表示，這些工作者紮根崗位、無私奉獻，為保障香港用水安全傾盡心力，他們身上的敬業精神與奉獻品格，為香港青少年樹立了榜樣，值得大家認真學習。

香港教育大學學生魏心怡則從專業視角分享了感悟。她認為，這趟旅程不僅是一堂鮮活生動的國情教育課，更是將自己所學的可持續發展專業理念，與祖國大地上的宏大實踐相結合的寶貴契機，「可持續發展從來不是一個空洞的概念，而是一套環環相扣、涵蓋環境、社會、經濟與教育協同發展的系統工程」。

本次活動由南方報業傳媒集團（南方日報社）主辦、南方國際傳播中心（South）承辦，通過講好「飲水思源」的故事，向香港青少年展現東江供水工程的歷史貢獻與時代意義。