中日關係緊張　深圳Chiikawa吉伊卡哇展熱度不減　有港人北上捧場

中日關係持續降溫之際，來自日本的療癒系IP「吉伊卡哇」（Chiikawa）卻在深圳掀起排隊熱潮。



這股消費現象反映出大陸年輕世代並非單純「哈日」，而是透過「可愛」商品尋求情緒慰藉，以消費回應現實壓力，也折射出中日政治關係緊張，卻無損文化消費的獨特現象。

位於深圳的「吉伊卡哇展」現場人潮絡繹不絕，店員不斷提醒消費者，全場消費滿288元人民幣可獲得2026年限量掛曆，熱門產品則採取限購一至兩件的措施。（截取自YouTube@TVBSNEWS01）

Chiikawa憑藉真實戳心的小人物共鳴，引發大陸年輕人打卡熱潮：

位於深圳的「吉伊卡哇展」現場人潮絡繹不絕，店員不斷提醒消費者，全場消費滿288元人民幣可獲得2026年限量掛曆，熱門產品則採取限購一至兩件的措施。即便如此，小小的購物店仍無法消化爆量買氣，店員三不五時就得補貨，店外人潮持續排隊等候入場。展場內也推出應景的舞龍舞獅中國限定版商品，迎接即將到來的春節。

這個從網路起家的治癒系IP，憑藉真實戳心的小人物共鳴，從線上走到線下，引發大陸年輕人打卡熱潮。現場有消費者迫不及待打開盲盒，也有人拿著剛買的栗子饅頭造型商品拍照留念。一名大陸消費者表示，商品價格約110多元人民幣，對自己來說有點小小的昂貴，但第一眼看到就感覺被它捕獲了。來自香港的消費者則分享，最喜歡小八跟兔哥這兩隻角色，特別是吃辣咖哩版的造型，雖然沒有看過動畫，但單看外表就覺得很可愛。

在中日關係降溫的背景下，來自日本的「吉伊卡哇」展凸顯大陸年輕人並非單純的「哈日」，而是被「可愛」收買。這類商品如同一種情緒止痛藥，讓人短暫獲得力量與元氣。然而，相較於文化IP的熱絡交流，大陸商務部日前宣布禁止含稀土、半導體材料、關鍵設備等出口給日本軍事用戶。日中經濟協會會長高見澤學坦言，日本商界最擔心的是高端製造業，例如半導體尤其可能首當其衝。中日政治僵局難破，兩國經貿和科技領域的博弈也愈趨尖銳。

