廣州海味華爾街年味濃　一德路掃年貨遇石室教堂｜趣share大灣區​

廣州一德路近日迎來大批北上辦年貨的香港顧客。這條被譽為「海味華爾街」的百年商街，不僅佔據全國七成海味份額，更承載著粵港澳共通的味覺記憶。

從宋代商貿傳統延續至今，一德路將雙尖塔哥特式建築——石室聖心大教堂的雄偉與紅火的年飾完美融合。適逢馬年將至，商家更推出創意「黑馬」文創與特色利是封，讓這條古老街區成為趣share大灣區感受地道年俗與新潮文化碰撞的首選之地。



佔據全國海味乾貨市場約七成份額的廣州一德路，近日迎來眾多北上置辦年貨的港人，與廣州市民一同在此感受到大灣區最早的新春氣息。「廣貨行天下」的商貿傳統在此生動延續，這條百年商街正成為聯結灣區情誼的味覺與年俗樞紐。歷史學者曾說，一德路的年味是從宋代飄來。被譽為廣州最接地氣的「年貨一條街」，它承載的不僅是海味、零食、對聯和飾品，更是一部鮮活的城市商業史與民俗文化誌。

不少市民到一德路置辦年貨。

一踏入一德路，感官便會被瞬間喚醒。嗅覺首先被佔據——來自海味乾貨集散地特有旳、濃郁的海產鹹腥味，就是這條街被稱為廣州最有「味道」古街的原因。目之所及，則是鋪天蓋地的紅色。騎樓的廊柱間掛着成串的紅燈籠，店舖裏陳列着創意利是封、燙金揮春和生肖裝飾。​

現場的聲音同樣喧囂。「幾多錢？」「平啲啦！」「可以煲湯嗎？」討價還價的粵語、搬運貨物的吆喝、來自天南地北遊客的普通話，甚至夾雜着英語，共同編織成一首繁忙的年貨交響曲。​

一德路的海味乾貨店迫滿消費者。

觸覺與味覺的體驗同樣豐富。手指劃過乾鮑魚的紋理，拈起一顆「口立濕」的酸甜。這條街能满足你對春節裝飾的一切想象，也掌管着無數家庭年夜飯餐桌上的頭等大事。​

一德路的年味之所以厚重，源於其跨越千年的商業積澱，它的故事可追溯至宋代。據了解，南宋末年到元代，珠江北岸南移至今一德路一線，明嘉靖年間在此修築了新南城牆，一德路一帶成為城內繁華的商業區。

這裏因毗鄰珠江碼頭，形成了著名的「菜欄、果欄、魚欄」，統稱「三欄」，是當時廣州最熱鬧的集市之一。至清代，隨着十三行貿易的興盛，名貴海味從此處進入中國，一德路逐漸轉型為海味乾果的集散地，聲名遠播。

一德路海味店的鮑參翅肚、瑤柱蠔豉、香菇蝦米等，琳琅滿目。

「一德」路名源自民國拆城築路時，此地曾有的「一德社學」，社學名取宋代楊時「一德立而百善從」之句。這個名字預示了此地日後「德立商興」的傳奇。如今，一德路已佔據全國海味乾果市場約70%的份額，享有定價權，被稱為中國的「海味華爾街」。從歷史中走來的商貿傳統，是支撐其龐大年貨市場的底層邏輯。​

除了置辦年貨，一德路還有一處「打卡點」——石室聖心大教堂。它是全國重點文物保護單位，也是國內現存最宏偉的雙尖塔哥特式建築之一，有「遠東巴黎聖母院」之稱。這座建築本身就是一部中西文化交流的史詩。它始建於1863年，花崗岩石料採自香港九龍，由帆船運至廣州。建設中，中國工匠巧妙融入了眾多中國元素：外牆的排水神獸是中國樣式，屋頂出水口為獅子造型，黏合石材用的是蒸熟的糯米與桐油，內部鋪設的是廣東大階磚。​

位於一德路的石室聖心大教堂，是全國重點文物保護單位，也是國內現存最宏偉的雙尖塔哥特式建築之一，有「遠東巴黎聖母院」之稱。

就算是工作日的中午，石室聖心大教堂前也聚滿了慕名而來的遊客，好不熱鬧。遊客陳先生指着石室聖心大教堂的門說，此處充滿了意想不到的反差感：在滿是傳統年飾的紅色海洋中，這座沉默的灰色石質教堂構成了奇妙的風景，「它見證了廣州作為通商口岸的歷史，也象徵着這座城市開放與包容的文化底色。我剛買完紅包，抬頭就看到了歷史的另一種表達，感覺挺『穿越』的」。

一德路的年味，並非一成不變的古舊。在堅守傳統形制的同時，商家們也在為年俗注入新的創意與趣味。利是封（紅包）是粵語區春節的核心習俗。除了傳統樣式，各種創意利是封大受歡迎。市民朱女士正在挑選印有駿馬圖案的利是封，準備在馬年使用。她指着一個巨大的利是封笑道：「這個夠大，跟朋友一起派會很好玩。」這種趣味性也延伸到了文創產品。在一家創意市集，記者發現了一隻造型別緻的黑色馬公仔。店主解釋道，這寓意着希望顧客來年能成為一匹「黑馬」，一鳴驚人。市民羅先生駐足良久，直言要和妻子商量買下，還送上祝福：「祝大家馬到成功、龍馬精神！」​

店內陳列了創意利是封、燙金揮春和生肖裝飾。​

如果揮春利是封點綴的是門面，那麼一德路更核心的功力，在於為千家萬戶的團年飯提供頂級配方。穿行在海味乾貨市場，鮑參翅肚、瑤柱蠔豉、香菇蝦米……琳琅滿目。店主熟練地為顧客稱重打包，吆喝聲、討價還價聲此起彼伏，盡顯市井活力。許多老廣的年夜飯桌上，都少不了一道滋味豐腴的盆菜，或是一鍋溫補的老火湯，其靈魂食材大多採購自這裏。一德路的海味不僅是老廣年貨清單的必備項，更承載着粵港澳三地共通的飲食記憶，成為聯結灣區情誼的味覺紐帶。​

在一德路，可逛可買、可品可拍。騎樓藏着歷史韻味，海味裹着生活溫度，春節期間想感受大灣區獨有的新春風情，體驗新潮文創碰撞傳統習俗，記得來一德路逛逛。​