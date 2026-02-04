大灣區過年新玩法　解鎖廣州海心沙嘉年華N種玩法｜趣Share大灣區

一張通往城市中心歡樂的門票，正在改寫大灣區春節假期的玩法。廣州海心沙亞運公園化身為超 3.5 萬平方米的「海心沙INNO 嘉年華」。這座藏在市中心、與廣州塔隔江相望的樂園，集結了旋轉木馬、跳樓機等10餘台大型設備，美食攤位更覆蓋了全球風味與本地特色。



搭乘地鐵APM線到海心沙站A出口，便能直達海心沙亞運公園內的INNO嘉年華。據了解，本次嘉年華佔地約3.5萬平方米，內設旋轉木馬、跳樓機、海盜船、過山車等10餘台大型娛樂設備，玩法豐富多樣。嘉年華的營業時間十分貼心，平日為11:00-22:00，週末及節假日延長至10:00-22:00，整體運營至2026年3月8日，在重要節慶節點還會進一步延長開放時間，為春節假期前往廣州遊玩的大灣區市民遊客提供了絕佳去處。

嘉年華有旋轉木馬、跳樓機、海盜船、過山車等10餘台機動遊戲。

走進嘉年華，映入眼簾的便是滿眼的歡樂景象，原本的海心沙亞運公園已然變身成熱鬧的遊樂園。當遊客乘坐跳樓機衝向高空時，能清晰地看到江對面的廣州塔，一覽無遺的江景視角以及在城市地標旁體驗刺激遊樂項目旳反差感，成為了嘉年華的最大賣點之一。

值得注意的是，嘉年華內的遊樂設施按體驗類型劃定收費標準，單次遊玩需消耗0.5至6個遊樂幣，而1個遊樂幣的充值單價為10元，市民遊客可提前做好攻略，合理規劃遊玩行程。

除了機動遊戲，嘉年華還設有不同的攤位遊戲。

「我們住在附近，所以就順便來逛一下，這邊有小朋友玩的東西，還挺熱鬧的。」市民李女士稱，嘉年華不僅豐富了市民的日常生活，還十分接地氣，各類美食應有盡有。正如李女士所說，本次嘉年華的美食體驗同樣豐富，活動期間將分期呈現超過200間臻選美食組成的餐飲矩陣，覆蓋全球風味與本地特色。從米其林餐廳、黑珍珠餐廳的精緻美味，到接地氣的街坊小吃，應有盡有，滿足不同遊客的口味需求。消費場景上，超500個分期展售的品牌快閃商店也能滿足市民、遊客「買買買」的願望。此外，配套的中央舞臺露天劇場與主題熱點市集廣場，將打造「日間休閒+夜間娛樂」全時段消費空間。此外，嘉年華還會不定期上演音樂會、主題演出和跨界藝術表演等活動，讓遊玩體驗更加豐富多元，完美詮釋了「廣貨行天下，熱鬧中國年」的灣區煙火氣。

嘉年華更有各類美食，滿足不同遊客的口味需求。

奶茶檔檔主李師傅也分享了自己的感受，他說，在上次海心沙的美食精品週中，自家的廣式奶茶受歡迎程度排在前三名，希望能讓更多的人在春節期間感受到這份來自粵港澳大灣區的溫暖。「在這裏擺攤可以幫我們做推廣，還能讓更多人嘗試到廣式奶茶」。他熱情邀約，春節期間歡迎大家來廣州海心沙，喝一杯正宗的廣式奶茶，感受嶺南風味。

站在嘉年華內，抬頭便能看到不遠處的廣州塔，與園內的跳樓機同框，構成了一幅獨特的城市景觀。本次嘉年華集遊玩、美食、購物、觀賞於一體，已經成為了廣州中心城區的歡樂新地標，也為粵港澳大灣區的市民、遊客提供了一處新春休閒遊玩的好去處。