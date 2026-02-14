長沙爆紅奶茶店茶顏悅色將入駐深圳　首批門店預四月底營業

總部位於湖南長沙的茶飲品牌「茶顏悅色」，近年來躋身到網紅奶茶行列，曾以排隊8小時、跨城代購，黃牛將一杯奶茶加價至200元（人民幣，下同）等噱頭登上熱搜，引起大量關注。



2月14日，新中式茶飲標桿品牌茶顏悅色正式對外宣布，計劃於今年四月在深圳開設品牌首批門店，並將在後續逐步推進當地市場的拓展佈局，持續深耕華南茶飲市場。據茶顏悅色小紅書官方帳號透露，目前確定的是會在南山區開店，其他的門店要等年後再陸續公布。



2022年報道：茶顏悅色南京開業半小時就停業一杯奶茶200元 仍大排長龍？

據了解，此次茶顏悅色佈局深圳的開店計劃，經過了前期充分的市場調研與科學測算，是品牌主動推進全國市場拓展、完善區域佈局的重要戰略舉措。其中，深圳首批店預計於四月底正式開門迎客，具體開業時間、門店選址等詳細信息，將在近期通過品牌官方渠道同步公佈，方便消費者及時瞭解相關動態。

據內媒整理，成立於2013年的茶顏悅色，以中式美學與現制茶飲深度融合為核心特色，已在長沙、武漢、重慶、南京等多個城市佈局線下門店。而早在2021年，茶顏悅色便以快閃店形式首次試水深圳市場。本次將會是正式佈局深圳。

茶顏悅色宣布在深圳拓展門店。（小紅書＠茶顏悅色）

而在茶顏悅色官方小紅書帳號下方，也有不少廣東網民留言稱希望茶顏悅色能到廣州、廣東其他地區展店，顯示茶顏悅色的高人氣。