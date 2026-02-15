新年北上注意｜深圳邊檢料18、19日迎客流高峰　集中在羅湖等口岸

《第一現場》報道，據深圳邊檢總站預測，深圳各口岸出行高峰集中在2月18日至19日（大年初二、初三）以及2月21日至22日（大年初五、初六），大客流主要集中在羅湖、福田、深圳灣、蓮塘、廣深港高鐵西九龍站口岸。



蓮塘口岸。（第一現場）

春節哪幾天是出行高峰？

據深圳邊檢總站預測，2026年春節假期（2月15日至2月23日），深圳各口岸將迎來出入境客流高峰，日均出入境人員將達84萬人次。

出行高峰集中在2月18日至19日（大年初二、初三）以及2月21日至22日（大年初五、初六），假期單日客流峰值將出現在2月18日、19日，可能突破105萬人次。

福田口岸。（第一現場）

客流集中在哪些口岸？

大客流主要集中在羅湖、福田、深圳灣、蓮塘、廣深港高鐵西九龍站口岸，預計假期日均客流將分別達21萬人次、18萬人次、16萬人次、9萬人次、11萬人次。

出行高峰期期間，預計福田口岸、皇崗口岸、羅湖口岸、深圳灣口岸、蓮塘口岸周邊擁堵道路有福田南路、金田路、和平路、科苑南路、新秀路等。

2026年春節假期深圳市內口岸周邊擁堵路段預測。（深圳交通）

福田口岸。（深圳邊檢）

深圳高鐵站、機場什麼時候是客流高峰期？

預計2月14日至2月15日（除夕前兩天至除夕前一天）為樞紐離深高峰期，2月22日至2月23日（正月初六至正月初七）為樞紐返深高峰期。深圳北站、寶安國際機場、深圳站等對外樞紐周邊道路運行壓力較大。