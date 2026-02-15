新年北上注意｜深圳邊檢料18、19日迎客流高峰 集中在羅湖等口岸
撰文：盛昀
出版：更新：
《第一現場》報道，據深圳邊檢總站預測，深圳各口岸出行高峰集中在2月18日至19日（大年初二、初三）以及2月21日至22日（大年初五、初六），大客流主要集中在羅湖、福田、深圳灣、蓮塘、廣深港高鐵西九龍站口岸。
春節哪幾天是出行高峰？
據深圳邊檢總站預測，2026年春節假期（2月15日至2月23日），深圳各口岸將迎來出入境客流高峰，日均出入境人員將達84萬人次。
出行高峰集中在2月18日至19日（大年初二、初三）以及2月21日至22日（大年初五、初六），假期單日客流峰值將出現在2月18日、19日，可能突破105萬人次。
客流集中在哪些口岸？
大客流主要集中在羅湖、福田、深圳灣、蓮塘、廣深港高鐵西九龍站口岸，預計假期日均客流將分別達21萬人次、18萬人次、16萬人次、9萬人次、11萬人次。
出行高峰期期間，預計福田口岸、皇崗口岸、羅湖口岸、深圳灣口岸、蓮塘口岸周邊擁堵道路有福田南路、金田路、和平路、科苑南路、新秀路等。
深圳高鐵站、機場什麼時候是客流高峰期？
預計2月14日至2月15日（除夕前兩天至除夕前一天）為樞紐離深高峰期，2月22日至2月23日（正月初六至正月初七）為樞紐返深高峰期。深圳北站、寶安國際機場、深圳站等對外樞紐周邊道路運行壓力較大。
長沙爆紅奶茶店茶顏悅色將入駐深圳 首批門店預四月底營業深圳北站寵物託運訂單暴漲 寵主：要候補才能搶到深圳百億黃金交易平台杰我睿爆煲後 深圳禁黃金高槓桿交易當春節變成社交硬仗：深圳人妻搶著加班 拿三倍人工擺脱人情枷鎖