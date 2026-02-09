2026灣區燈會亮相南沙　港人搭船直達800畝燈海　憑票享交通補貼

2026年粵港澳大灣區燈會將於2月10日至5月10日在廣州南沙天后宮景區及濱海公園舉行。本屆燈會以「灣區同心·華彩千秋」為主題，打造800畝觀燈場地，主遊線長約2.5公里，為廣大市民遊客帶來全新升級的新春文化盛宴。



燈會推出了一系列優惠政策，包括針對港澳散客公共假期的特定優惠、增加接駁專線、配套消費優惠等。據「大灣區燈會官方」公眾號消息，香港旅客可從中港城客運碼頭、機場乘船直達南沙客運港。香港至南沙的班線也增設「南沙天后宮」臨時停靠點，方便香港遊客出行。



十五運會吉祥物「喜洋洋」「樂融融」燈組。（吳真銘攝）

「星河馳騁·駿馬騰雲」燈組。（大灣區燈會官方公眾號）

2026年粵港澳大灣區燈會。（大灣區燈會官方公眾號）

燈組深度融合大灣區文化 提供視覺盛宴

「星河馳騁·駿馬騰雲」燈組中代表香港的駿馬。（吳真銘攝）

據「大灣區燈會官方」公眾號公開資料顯示，本屆燈會以匠心創意實現粵港澳大灣區文化與光影深度融合，全方位展現粵港澳三地的地域特色和文化魅力。例如，位於燈會主入口的「星河馳騁·駿馬騰雲」燈組，以代表大灣區「9+2」城市的11批駿馬和市花為起點，傳遞對灣區「祥瑞常伴、蓬勃發展、文化共興」的美好期許。

園區內，「活力大灣區」燈組以十五運會吉祥物「喜洋洋」「樂融融」和大灣區「9+2」城市地標為主角，還原粵港澳三地首次共同舉辦全運會的盛大景象。「同根同源·灣區和韻」展區以經典影視金曲為情感紐帶，打造沉浸式記憶場景，喚醒灣區同源文化認同。「逍遙天地·數智未來」展區從3000多名粵港澳青少年的作品中，精選11組優秀作品製作成實體燈組，實現粵港澳三地協同創作。

燈會主辦方將聯動廣東省電視台珠江春晚，融入港澳特色節目、攜手港澳知名藝人，打造一場全民參與的粵語春晚燈會。此外，燈會還開展「白+黑」全域遊玩、VR互動、音樂節、電競比賽等活動，為遊客帶來沉浸式交互體驗。

特設專屬優惠、交通線路 方便香港遊客出行

香港南沙往返客運航班。（南沙部落公眾號）

南沙區商務局負責人李文勇表示，燈會為方便大灣區遊客出行，推出了一系列優惠政策。

一是門票專屬折扣。10人起憑相關證件可享港澳當地旅行社提供的團體優惠，在港澳公共假期針對港澳散客的特定優惠政策也在同步謀劃。

二是增設交通路線。燈會聯動多方推出接駁專線。南沙客運港往返香港中港城每日兩班（2月15-23日三班）；南沙客運港往返香港國際機場每日三班。中旅巴士香港-南沙每日10:00、17:00班線增加「南沙天后宮」臨時停靠點，方便遊客前往景區。

「綠野仙蹤·生態和鳴」展區。（大灣區燈會官方公眾號）

2月8日晚，大批遊客前來燈會參觀。（吳真銘攝）

李文勇介紹，遊客還可憑燈會門票在「南沙全域遊國際旅行社」小程序申領福利，包括交通補貼、套票優惠、景區免費門票等。

另據「南沙商務發佈」公眾號消息， 2月10日上午10時，南沙區將派發「南沙餐飲消費券」，定位在廣東省的消費者可通過雲閃付App或指定銀行App領取，領券後3天內使用有限。