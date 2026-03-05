深圳羅湖堆填區不臭還能發電1億度？至今零投訴　拆解箇中黑科技

2月27日，經羅湖區住建部門審批，位於清水河街道的玉龍填埋場（堆填區）環境修復工程，迎來新春復工。目前，工程進度已完成約64%，後續將重點推進庫區剩餘垃圾開挖篩分、外運處置、滲濾液處理及地下水修復工作，計劃2026年12月底完工。



城市變遷倒逼環境修復 玉龍填埋場開啟生態治理

玉龍填埋場是深圳最早的簡易生活垃圾填埋場之一，位於深圳羅湖，建於1983年，1997年停用，2005年底實施封場，總堆填垃圾約250萬立方米，足以填滿1000個國際競賽泳池。

發電量可滿足2.6萬家庭一年用電需求 天幕系統降低約80%臭氣及揚塵外溢▼▼▼

玉龍填埋場環境修復工程，是迄今為止全國體量最大、全量開挖的垃圾搬遷治理工程。

據了解，當年建填埋場時，這裏還處在城市邊緣，隨着城市變遷，玉龍填埋場已從早年的城市邊緣變成了眼下的城市中心區域，周邊已蓋起不少樓房，最近的居民區距離開挖區域100米左右。2024年，羅湖區啟動了填埋場全量開挖搬遷治理。

不僅無污染還能實現發電 玉龍填埋場修復採用智慧管控+精細治理

為保證玉龍填埋場開挖和治理過程合規可控，項目構建「物聯感知-網絡傳輸-平台大腦」智慧管控系統，佈設128個監測點，即時監控邊坡位移、甲烷、硫化氫等指標；運用數字孿生技術預演開挖風險，編制17項專項應急預案，引入「保險+科技+服務」全過程風險管理。

垃圾採用「兩級滾筒+風選」精細篩分，將輕質物送去焚燒發電，預計總發電量可達1億度，能滿足2.6萬戶家庭一年的用電需求；骨料和建築垃圾進行資源化利用，地下水經「抽提+電催化氧化」修復至III類水質標準。

在填埋場修復過程中，如何做好除臭、揚塵控制，最大程度降低對周邊居民生活的影響？浙江江南工程管理股份有限公司深圳分公司副總經理俞鵬飛告訴記者，項目通過「快速好氧預處理+天幕遮蔽開挖+多維複合除臭」最大程度的降低對周邊居民的影響。

「其中，天幕系統最大跨度280米，可降低約80%臭氣及揚塵外溢，兼具視線遮蔽功能；多維除臭涵蓋好氧預處理、霧炮、噴淋、負壓抽風等全流程；通過HDPE膜全覆蓋實現嚴格雨污分流，初期雨水單獨收集處置；全密閉車間+隔音屏障降噪約30dB，廠界噪聲控制在55dB以下。開工以來周邊居民臭氣『零投訴』，有效化解鄰避效應。」俞鵬飛說。

項目完工後，將徹底消除臭氣、滲濾液污染及沼氣自燃等歷史安全隱患，修復生態節點。