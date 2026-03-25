北上｜｢天宮海市｣夜遊重現　｢波羅誕｣千年廟會3月27日廣州開幕

遊天宮海市、聽千年迴響，2026年廣州黃埔「波羅誕」千年廟會將於3月27日至31日舉辦。3月24日，黃埔區在廣州海事博物館舉行2026年黃埔「波羅誕」千年廟會媒體見面會，介紹本次活動安排及亮點。



「天宮海市」再度問世 坐著巴士沉浸式感受非遺魅力

作為在南海神廟舉辦的民俗廟會，「波羅誕」是黃埔區獨有的文化資源，2011年被列入國家級非物質文化遺產擴展項目名錄。

今年，圍繞南海神廟與「波羅誕」廟會的文化遺產，廣州海事博物館新推出親子共讀繪本《風味航海記》。媒體見面會上，波羅雞「阿信」、魚面妹、獅子叔、魚包魚丸等卡通人物齊齊亮相，它們分別以波羅雞、黃埔南崗魚絲面、南海神廟前紅砂巖石獅子、黃埔南崗魚包等為原型設計，在繪本中向孩子們講述航海知識。

波羅雞IP發布。

清代《波羅外紀》記載了當時「波羅誕」廟會的盛況：「樓船花艇小舟大舸，連泊十餘里……燈火通宵，登艫而望，真天宮海市不過是矣。」今年廟會以此為靈感，推出「覆現·天宮海市」夜場活動，將傳統民俗與劇本遊等現代遊戲形式相結合。

今年廟會，觀眾可以隨著夜色走入南海神廟，與身著唐制服裝的扮演者在攤位間遊戲、對詩、抽獎，延續古時集市的隨性與熱鬧。「這些探索不僅豐富了市民的夜間文化生活，也為區域夜經濟發展注入了新活力。」廣州海事博物館黨支部書記、負責人王芳說。

文創產品。（羊城晚報）

今年廟會著力打破文化場館的物理邊界，將民俗文化向城市公共空間延伸。

廣州海事博物館與廣州巴士集團開展深度合作，BRT體育中心、車陂、烏沖、南海神廟四個站台換上波羅誕繪本人物形象海報，候車時循環播放語音指引，市民遊客掃描二維碼即可了解廟會信息。廟會期間，南海神廟主題流動展還將在BRT體育中心站展出，市民遊客觀展之餘還可參與現場抽獎互動。

活動現場還發布了「複現·天宮海市」文旅專列主題車。車身採用漸變藍金配色，融合天宮瓊樓、海市蜃樓等唯美插畫，車內打造沉浸式主題空間，融入海絲文化、波羅誕民俗元素。

遊客購票乘車後，隨車工作人員會深度講解天宮海市奇幻構想、廣州海洋文化脈絡、波羅誕民俗故事三大核心內容，約50分鐘車程設計為「入景-沉浸-互動-收尾」四段式體驗。

主題車。（羊城晚報）

據了解，波羅誕廟會期間（3月27日至31日），該文旅專列運行時間為每天17:20發車一班，廟會後則每周六17:20發車，始發站為BRT體育中心站，車輛駛入BRT專用道後一路向東直達黃埔區，最終抵達南海神廟西門。

這條線路依托BRT高效通行優勢，串聯起城市核心商圈與廣州海絲文化地標，既解決了遊客出行效率問題，又實現了「出行即觀景、乘車即研學」的文旅體驗升級。成人票價為66元/人（人民幣），老人、兒童、學生群體享專屬優惠票價51元/人（人民幣）。

廣州巴士集團有限公司四分公司營運管理負責人江炳航介紹：「我們打破巴士車傳統交通載體定位，以『移動的海市體驗艙』為核心，通過『巴士+文旅』跨界融合，打造可打卡、可互動、可研學的移動文旅新場景。」

車內場景

民俗與消費深度融合 精彩活動輪番上演

廟會期間，南海神廟景區南廣場將連續五日上演粵劇等非遺展演，3月29日還有廣東民族樂團帶來的專場音樂會。

3月30日，市民遊客可參與「且以詩意共遠方——南海神廟主題詩會」趣味活動，通過互動體驗詩詞樂趣，贏取廟會限定小禮品。

3月31日正誕日上午，將在海事博物館舉辦「扶胥春曉 詩樂流芳」章丘詩會，在裊裊古琴聲中，吟誦南海神廟、木棉花等嶺南風物相關的古詩詞和原創作品，致敬蘇東坡等先賢在南海神廟留下的千年文脈。

廟會期間，穗東街道將在南海神廟東門外舉辦穗東文藝大舞台，每天開展「文旅穗東」推介宣傳會、「穗東講堂」海絲故事會、「海絲之聲」原創音樂會、「樂享非遺」民俗展演、「粵響穗東」粵劇展演、「穗東風采」歌舞展演等六大系列的文藝活動表演，為這片土地的老故事增添新的活力。

今年廟會現場還設有美食、工藝品等各類攤位，匯聚波羅粽、嫁女餅等本地傳統美食及各地人氣小吃，工藝品攤位售賣風車、波羅雞等物件，為「遊波羅」的市民遊客送上好運祝福。

今年廟會將覆現「天宮海市」。 （羊城晚報）

此外，2025年底啟動的「古韻新姿——波羅雞創意製作大賽」則面向中小學和高校在校生征集創意作品，以此激發年輕一代對這項民俗符號的了解。

波羅雞是「波羅誕」廟會的吉祥物，每年廟會人們都會買幾只帶回家祈求好運。大賽鼓勵年輕一代用自己的視角為傳統吉祥物賦予新的表達。

廟會期間，這些創意作品將在廣州海事博物館與廣州地鐵合作的「喜逛波羅路路通」波羅誕主題展示中亮相，展出地點設在地鐵5號線廟頭站。雙方還將組織「地鐵下午茶」活動，由地鐵工作人員與博物館講解員共同向市民講述波羅誕的由來和波羅雞的民間故事。

廟會期間，黃埔區各中小學校和區內文藝團體將為市民遊客帶來豐富多彩的展演。此外，來自黃埔區6所中小學的代表團將組建嶺南佳果、粵劇、黃埔非遺美食、波羅雞、醒獅等五個主題的巡遊方陣，孩子們可以穿上自己親手製作的人偶服參與到廟會中，與市民遊客互動。

黃埔區相關負責人表示，2025年南海神廟與黃埔軍校一同以「黃埔雲帆」為題入選「羊城八景」，也為廟會品牌注入了新的文化內涵和傳播價值。黃埔區將以此為契機，進一步擦亮波羅誕這張文旅名片，推動民俗文化與旅遊消費深度融合。