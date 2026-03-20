趣Share大灣區｜汕頭名產九龍城登場　助力廣貨開拓國際市場

3月19日至20日，「廣貨行天下·汕品耀香江」活動在九龍城廣場舉行。近50家汕頭優秀企業集中亮相，除了特色產品展銷外，現場更有令人食指大動的美食品鑒與精湛的非遺文化展示。這場盛會不僅展現了「汕頭製造」的優質品質，更讓消費者感受到潮汕文化的深厚底蘊。



在活動現場，獅頭鵝、汕頭牛肉丸、粿品等汕頭特色美食吸引眾多食客駐足品嘗。曾到汕頭澄海旅遊的何女士稱，本次活動能讓她重溫地道的家鄉風味，平日分散於各地的地道美食，如今能在香港就近品嚐，令人大飽口福。

何女士稱，本次活動能在香港就近品嚐潮汕美食，令人大飽口福。（香港01）

活動現場。（香港01）

活動現場。（香港01）

檔主范女士帶來各款潮汕粿品。她表示，本次活動最大的收獲，莫過於贏得在港潮汕長輩們的高度認可。看著長輩們凝視着粿品並細細嗅聞，重拾童年的味蕾記憶，這份讚賞對她而言意義重大。

范女士又稱，本次活動這不僅為廣貨提供了一個絕佳的宣傳平台，更促進了社會大眾與廣東特色美食及產業的深度連結，是一個推廣產業文化的優質契機。

范女士稱，本次活動為廣貨提供了一個絕佳的宣傳平台。（林芷瑩攝）

活動現場。（香港01）

「廣貨行天下·汕品耀香江」活動匯聚了50家汕頭頂尖企業，展出涵蓋紡織服裝、智能玩具、食品家電及非遺工藝等數百種名優產品，全方位展現廣貨「十八般武藝」的硬核實力。透過產品展銷與文化品鑑，活動不僅搭建起兩地經貿對接與文化互鑒的橋樑，更讓香港消費者零距離體驗「汕貨」的精工品質。這場盛會不僅深化了潮汕文化的魅力傳播，更助力汕頭品牌深耕大灣區並鏈接國際市場，持續提升其在港的品牌影響力與美譽度。