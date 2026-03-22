醫生來港執業門檻擬放寬　內媒：對畢業生是重大利好　年薪過百萬

香港政府在2月提出修訂《醫生註冊條例》初步建議，擬放寬「特別註冊」途徑，不再區分香港永久居民及非香港永久居民，冀吸引更多非本地並且未完成專科培訓的醫生來港。



對此，有內媒報道，多名內地醫生表示，香港「特別註冊」制度的放寬對內地本科醫學畢業生是一個重大的利好，尤其是入門級的高薪酬水平，但對於年資較高的專科醫生而言，並不具有特別的吸引力。



2月6日，香港政府提出修訂《醫生註冊條例》初步建議，擬放寬特別註冊途徑，不再區分香港永久居民及非香港永久居民。（廖雁雄攝）

內媒：香港醫生職業的天花板正在被打破

內媒《第一財經》以「香港高薪『搶醫生』？入門月薪7萬港元起，年薪輕鬆過百萬港元」為題的報道形容，「中國內地醫生赴中國香港執業條件放寬的消息引發業內關注。中國香港醫生職業的天花板正在被打破」。

報道指，香港醫科專業畢業生的月薪7萬港元起，年薪可輕鬆超過百萬港元；在公立醫院做到顧問醫生（相當於內地的主任醫生級別）後，平均月薪更是能達到20萬港元的水平，綜合年收入基本可以達到300萬港元左右。

港深醫院。(盧翊銘攝)

醫學畢業生受惠 資深專科醫生仍觀望

報道亦指出，香港「特別註冊」制度的放寬針對內地的本科醫學畢業生是一個重大的利好，尤其是入門級的高薪酬水平。但對於年資較高的專科醫生而言，並不具有特別的吸引力。

新政下，內地僅有復旦大學、上海交通大學、中山大學、清華大學、浙江大學、首都醫科大學等9所高校的醫學畢業生可申請赴港，並需要在指定機構服務5年並通過評核後轉為正式註冊。

內地僅有復旦大學、上海交通大學、中山大學、清華大學、浙江大學、首都醫科大學等9所高校的醫學生可申請赴港，圖為復旦大學上海醫學院。（復旦大學上海醫學院官網）

在此情況下，上海某頭部三甲醫院一名心臟科主任醫生受訪指出，「特別註冊」制度條件的放寬，最具有吸引力的部分在於尚未完成專科培訓的醫生也有機會申請到香港執業。

但他又表示，此前他有學生試圖通過有限度註冊制度赴港執業，但由於要求太高，以失敗告終，「內地考生並不是輸在筆試理論部分，而是輸在臨床，光是語言關就很難通過，不僅要考英文，還要考粵語」。

內地南方某大型醫院一名運動醫學科主任醫生受訪表示，「雖然條件是放寬了，但是對於專科醫生，即便是內地副高職稱的高年資醫生，也仍然需要在全科的崗位上服務滿5年才能轉為正式的專科醫生，這個工作量還是非常大的。」他說道，「所以這可能對年資稍微輕一點的中國內地醫生會有一定吸引力，但是對於像我這樣的專科醫生吸引力就不太大了。」

香港醫護人手比例原本就較發達國家少，近年更面對嚴重的流失嚴重。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

此外，大灣區某私立醫院一名心臟科醫生受訪認為，如果純看薪酬，內地一些民營醫院的薪酬水平已經能與香港公立醫院的薪酬水平看齊，公立醫院給到中高年資醫生的薪酬並不比自己目前的水平高出很多。

內地專家籲赴港行醫需「慎重權衡」

香港公立醫院的薪酬體制透明。（資料圖片／梁鵬威攝）

上海某三甲醫院一位科研負責人則表示，香港的醫生執業政策放寬肯定是好事，但對於內地醫生而言，也需要慎重權衡利弊，比如不熟悉的環境體系，職業晉升通道，遠期的發展方向，並為未來可能面臨的更為競爭的激烈環境以及嚴酷的淘汰機制做好應對準備。

專家：香港醫生也要開始「卷起來了」

一位在香港大學深圳醫學院掛職的權威專家受訪指，現在隨著香港科技大學開設醫學院，並且伴隨著特別註冊制度的放開，「香港醫生也要開始『卷起來了』」。