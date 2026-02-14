《夢想改造家》設計師把萬呎大宅拆圍牆造｢微型森林｣　吸過億點擊

一個真正基於熱愛，並能持續生長的家，其生命力，比任何一次走紅都更為長久。如果要盤點「2025年全網最火的房子」，孫建亞的家絕對擁有姓名。



社交媒體上過億的觀看量、無數「想住進去」的感嘆，將它的主人——室內設計師孫建亞，推入了一場始料未及的流量風暴。

如今，當圍觀的熱潮逐漸退去，這棟房子並未因「網紅」標籤而停滯。它仍在呼吸，仍在生長，如同院中四季更迭的樹木，與它的主人一起，經歷着一場熱鬧過後的平靜修行。

人們驚歎於「這才是大宅該有的樣子」，稱讚它是「唯一想住進來的家」。但對於屋主孫建亞來說，巨大的流量像是一場始料未及的暴雨，澆灌了名聲，也沖刷着他原本平靜的生活。在擺滿各種收藏的辦公室裏，我見到了孫建亞。談及這半年來的走紅經歷時，這位在行業裏摸爬滾打三十年的資深設計師，眼神裏流露出了一絲無奈。在建起理想家園之後，他的難題反而變成了如何守住生活的邊界。

這半年，其實壓力很大。

孫建亞坦誠地講道。對於任何一位設計師而言，作品被認可、被傳播，本該是一件好事。但當這個作品恰好是自己朝夕相處的「家」時，事情就變得微妙且棘手起來。

當家成為「打卡點」

從找房、設計到完工，孫建亞搬進新家的過程歷時整整七年。周圍的鄰居大多遵循着傳統的豪宅審美，高牆大院，修剪得一絲不苟的草坪。而他卻反其道而行之，拆掉了圍牆，把1100平方米（約11840平方呎）的院子變成了一座「微型森林」。

三年半的時間裏，他在河對岸的空地上種樹，補栽低矮植被，種下楓樹和水杉，直到它們長成一片天然的屏障。最終呈現出的建築，像是一個隱匿於自然之間的玻璃盒子；巨大的落地窗和延伸出的雨披，消弭了室內外的界限。

三年半的時間裏，他在河對岸的空地上種樹，補栽低矮植被，種下楓樹和水杉，直到它們長成一片天然的屏障。（外灘提供）

然而，這份特別的美也吸引來了超乎承受的關注。自從去年1月，「楓林松澗」在網絡上爆火，孫建亞的生活節奏一度被打亂。那段時間，許多人慕名前來，希望能一睹這棟大宅的真容，讓他應接不暇。

有的人未經允許就開始拍攝，更有甚者，用無人機俯拍，把家變成了打卡的景點。美好的家成了一把雙刃劍——作為設計師，看到客人進門就拿起手機狂拍，證明了設計的成功；但作為屋主，這卻是一種尷尬的冒犯。在經歷了半年的「接待轟炸」後，孫建亞開始委婉而堅定地謝絕參觀。如今，情況終於好轉，那個屬於他的、安靜的家，正在慢慢回來。

苔蘚、錦鯉與生長，家中的自然哲學

很多人喜愛「楓林松澗」，不僅僅是欣賞它的設計，更是被孫建亞融入其中的生活態度所打動。這種態度，體現在他對家持續、細膩的照料，以及將熱情投注於具體事物的過程裏。

以苔蘚為例，這種看似低調的植物實則嬌氣。鳥兒啄食苔蘚裏的小蟲，一啄就是一個洞；野草混在其中生長，不能用藥也不能用機器，只能靠人手一根根拔除。

草長到兩厘米的時候就要拔，像拔毛一樣。如果等到長到10厘米，根系抓住了沙土，一拔就是一個大洞，那就來不及了。 孫建亞

一年四季，家裏花瓶擺的花要麼是從自家花園裏採摘，要麼順應時節，比如秋冬便是桂花、茶花，搭配楓葉和蕨類植物。而在孫建亞的魚池裏，遊弋着三十幾尾日本頂級血統的錦鯉，體型、色斑都有講究。

秋天的落葉雖美，但大量落葉會堵塞魚池的過濾器，若不及時清理，整個水循環系統就會癱瘓。為此，他在戶外地板下建立了一套龐大的專業生態過濾系統，利用有益菌分解魚的排泄物，如同一個微型自來水廠，確保池水常年清澈見底。

既然養，就要養到極致。 孫建亞

在孫建亞的魚池裏，遊弋着三十幾尾日本頂級血統的錦鯉，體型、色斑都有講究。（外灘提供）

這份「極致」不僅限於池內。房子緊鄰一條小河，孫建亞主動聯合幾位鄰居，共同商議如何改造這段河岸。他們清理淤泥、種植水草，增加氧氣，並在春天一同投放了上千尾魚苗，希望能活化水質，形成更健康的水體生態。他還為魚兒準備了專門的魚食，定時定量投餵。

在孫建亞看來，美好的居住環境不應侷限於自家圍牆之內，能與周遭自然、社區和諧共生，才是更高的追求。從苔蘚的維護到魚池的生態，從落葉的清理到河道的治理，真正撐起這個家的，是持續的關注、精細的照料和用心的調整。孫建亞享受這個過程：

審美上的事，一定是我自己在做。

對他而言，解決這些由環境、氣候、材料帶來的困擾，正是專業設計師的價值所在。用幾十年的經驗，為未來的生活掃清障礙，並讓空間隨着時間和生活需求，不斷進化、生長。

從設計師到生活家

面對突如其來的巨大關注，孫建亞表現出了一種清醒的克制。這一年裏，流量帶來了許多商業演講、活動出席的邀約，但他拒絕了大多數。「我情願多在辦公室畫圖，或者去院子裏打理樹木。」他平靜地說。這種選擇，源於他對自己身份的清晰認知。他首先是一個設計師，一個生活者，而非追逐曝光的名人。

從業三十餘年，孫建亞是圈內公認的「大宅設計專家」，服務過眾多名人、富豪，經手過無數價值不菲的豪宅項目。他自己的家之所以能引發如此廣泛的共鳴，並非因為它有多奢華、多昂貴。事實上，他經手的許多客戶住宅遠比這更「豪」。關鍵在於，這是他將三十年經驗、對自然的摯愛、對生活的理解，完全傾注於自身的「集大成之作」。

他的家居風格是他將三十年經驗、對自然的摯愛、對生活的理解，完全傾注於自身的「集大成之作」。（外灘提供）

它剝除了炫耀性的符號，直指居住的本質——人與自然的交融，身心的安頓，以及日復一日的美好在細節中的湧現。他的走紅，本質上是觀眾對其生活方式的共鳴。對生活的熱愛與認真，遠比單純的設計技巧更打動人心。

參加《夢想改造家》，為普通人圓夢

這種理念，也延伸到他的公益性項目中。孫建亞曾五次受邀參加《夢想改造家》。在這些項目中，他為普通人改造老房子，在有限的條件下，創造出採光充足、功能合理、充滿温情的家。

他回憶，有一次改造後帶女兒去看，女兒坐在那個帶小天井和綠樹的小房子裏感動落淚。那一刻他意識到，「設計」的力量，同樣在於為普通人圓一個安居的夢，在於對任何生活形態都抱持尊重與理解。這些經歷，與他的豪宅設計互為映照，共同構成了他「設計源自生活」的信仰。

孫建亞作品：謐庭光敘。（外灘提供）

「到了五十歲之後，你慢慢更穩定了，看的東西多了，內心開始有了堅定的信仰。」孫建亞說。現在的他，不再需要靠顛覆或炫技來證明自己。

憑藉着三十年的積澱，他幾乎憑直覺就能分辨什麼是花哨無用的，什麼是能經受時間考驗、讓人住得長久舒服的。

孫建亞作品：溪徑恆廬。（外灘提供）

他覺得自己更像一個生活導演，業主帶着模糊的憧憬而來，他則用專業梳理、整合，為他們搭建出能安放身心的生活舞台。

走過魔幻的2025年，孫建亞和他的家都漸漸回歸平靜。房子在四季流轉中繼續生長，河岸在鄰里共同照料下煥發生機。而孫建亞本人，則在喧囂退去後，更加篤定地守護着自己作為設計師和生活家的本心。

流量終會散去，但一個真正基於熱愛、源於生活、並能持續生長的家，其生命力，遠比任何一次走紅都更為長久。