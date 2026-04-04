深圳東門7層新商場成「小秋葉原」　引爆動漫迷朝聖熱潮

從動漫周邊、公仔到cosplay服飾，不僅內需市場龐大，更大量外銷至全球各地。廣東深圳今年初新開設一棟二次元主題大樓，號稱要打造成「小秋葉原」，吸引眾多動漫愛好者前往朝聖。



深圳不僅以電子產品聞名，二次元文化也發展蓬勃。位於東門商圈的一棟老牌服裝批發大樓，今年1月底正式改建為二次元主題大樓，命名為「新白馬次元9號」。這棟大樓共有7層樓，專門販售玩偶、公仔、cosplay服裝及道具等商品，一踏入其中便能感受到濃厚的動漫氛圍。

深圳今年初新開設一棟二次元主題大樓，吸引眾多動漫愛好者前往朝聖。（截取自YouTube@TVBSNEWS01‬）

這處商場吸引不少動漫同好前來消費，甚至被稱為「深圳小秋葉原」：

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這處商場吸引不少動漫同好前來消費，甚至被稱為「深圳小秋葉原」。不過許多愛好者在網絡上討論時表示，希望未來周邊能有更多類似的商場進駐，才能真正不必出國，也能享受置身動漫城市的感覺。

Coser遠遠分享自身經驗表示，她身上這套服裝比較便宜，因為屬於常服類型，大約200人民幣左右。她提到，若是玩得比較講究，假髮、衣服、妝髮都選用最頂級的配備，花費大約萬把塊人民幣也是有的。

二次元市場在內地早已不容小覷，周邊市場去年規模已達到約7409億港元，核心消費族群約1.1億人。相關產品不只在內地銷售，更深受歐美玩家喜愛。

二次元市場在內地早已不容小覷。（截取自YouTube@TVBSNEWS01‬）

Cosplay服裝網站業者阿一表示，一開始歐美玩家更願意自己動手製作服裝，因為購買成本比較高，自己動手製作也比較快。但隨著這兩年中國的跨境貿易發展，包括在深圳從事跨境電商等，歐美消費者很容易就能買到從中國生產的cosplay服裝，所以這兩年歐美用戶就很少自己動手DIY服裝了。

各大城市不時都會舉辦動漫展及相關IP聯名活動。深圳從去年8月開始特別以政策支持產業發展，鼓勵原創動漫IP，最高可補助接近約2200萬港元，同時推動二次元與旅遊、商圈融合，致力打造屬於內地的二次元版圖。

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