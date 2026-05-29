廣州白雲機場地毯價值3000多萬被吐槽　行李難拖行「感覺在犁地」

顏值拉滿，實用性拉垮！斥資3000多萬的機場「高定地毯」，竟然成了旅客拉行李箱的「噩夢」？



最近廣州白雲機場T3航站樓因為一條地毯的「好看不中用」，引發了不小的爭議！不少親身走過的旅客，都忍不住吐槽，實用性差到想罵人！

廣州白雲機場T3航站樓的地毯被批「好看不中用」。（小紅書截圖）

廣州白雲機場T3航站樓價值3000多萬的地毯遭網友吐槽：

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一進航站樓，先跟地毯搏鬥五分鐘……拖着20公斤的行李，結果走了不到十米，手臂就開始酸了。美是真的美，出片也是真出片，但難拉也是真的難拉！

到底什麼地毯，能讓大家集體崩潰？

T3航站樓採用了「地毯+大理石」的組合地面設計，總面積約6萬平方米。靈感來自「花開羊城」，據說用的是高品質羊毛，腳感柔軟。配合大理石地面，整個空間確實顯得貴氣又安靜，視覺上高級感拉滿，確實還挺出片。

不少親身走過的旅客，都忍不住吐槽地毯實用性太差。（小紅書截圖）

但問題就是，這地毯實在太厚太軟了，拉着行李箱走在上面，就像在泥地裏推行！輪子陷進去，每走一步都要額外使勁，原本十分鐘的路，硬是拖出了二十分鐘的健身效果。

有網友調侃自己：

走在上面，感覺自己在犁地……

除了難走，更讓人擔心的是，廣州什麼最多？雨水和回南天。

這麼一大片地毯，吸水、藏灰、難清潔，時間一長髮黴、異味幾乎是板上釘釘的事。甚至有人分析：「再過幾個月，小強都能在地毯下開趴了。」

加上有網友扒出這套地毯的總價高達3358萬元人民幣，這下爭議更大了：

花這麼多錢，就為了好看，不考慮實用性？

面對爭議，白雲機場回應：初衷是為了降低行李拖拽的噪音、提升行走的舒適度和安全性。

作為快速補救措施，安檢後區域已經增設了手推車，方便大家放行李。至於清潔和維護，機場也引進了地毯吸塵機器人，每天定時打掃。

作為快速補救措施，安檢後區域已經增設了手推車，方便大家放行李。（小紅書截圖）

說實話，也能理解機場想提升「高級感」的心情，誰不想走進一個又美又安靜的航站樓呢？但問題在於，機場的第一屬性永遠是功能，尤其是對於拖着大包小包的旅客來說，「好走」比「好看」重要得多。

這條地毯引發這麼大討論，本質上是設計美學與用戶體驗之間的矛盾。當然公共空間越來越美是好事，但不能建立在「折磨人」的基礎上。至於這條地毯最終是「真香」還是「翻車」，可能還得經過一個雨季和暑假的考驗。

最後想問問大家，你能接受機場為了美觀，犧牲一部分實用性嗎？

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