中國蠔鄉：陽江市陽西縣程村鎮小生蠔如何撬動大經濟？

作為「中國蠔鄉」，自制蠔豉是陽江市陽西縣程村鎮蠔農代代傳承的一項傳統技藝。近日，程村鎮蠔豉進入了製作、銷售的高峰期，街市上隨處可見熱銷的蠔豉。今年大蠔豐收，蠔豉價格較往年略有下調，每公斤約700元。



在程村鎮一家蠔豉加工坊中，工人們有的正忙著開蠔殼，有的將生蠔整齊排放在架子上，晾乾後再放入柴爐烘烤。蠔豉分為生曬蠔豉和熟曬蠔豉兩種，製作過程無需添加多餘佐料，因此能很好地保留蠔原本的風味，製作出來的蠔豉原汁原味、鮮甜可口。



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程村生蠔到了收穫的季節

「生曬蠔豉制法，首先要取出蠔肉洗乾淨，擺放在特製的篩網上面，在太陽底下將水分晾乾，然後再搬進烘爐裡面。」生蠔養殖戶胡先生介紹，烘制3小時後，將蠔豉從烘爐取出，待冷卻之後，再進行2小時二次烘制。熟曬蠔豉制法則另有不同，先將蠔肉放進大鍋裡面煮，揮發出的水分就是蠔油，煮到蠔膏凝固時便可撈出，再對其進行烘乾。

據介紹，蠔豉富含十分優質的蛋白質、肝糖元、維生素與礦物質，含有十八種以上的氨基酸，營養十分豐富。蠔豉是陽江家家戶戶過年必備的特色美食，在廣東各地也廣受歡迎。由於「蠔豉」與「好事」在粵語中讀音相近，過年吃蠔豉就有著「好事連年」的好意頭。蠔豉的烹飪形式多種多樣，可以用來煲粥、熬肉、燉湯等，還能搭配各種食材，成為一道道帶著美好寓意的美味佳餚。

程村讓小生蠔撬動大經濟

「50公斤蠔肉大概能製作出15公斤蠔豉，主要受蠔的肥度影響。」胡先生表示，今年蠔豉的價格較往年有所下調，往年特大號的蠔豉能賣到每公斤760元，今年則為每公斤700元左右；尺寸較大的熟曬蠔豉，市面上的價格則為每公斤500元左右。該蠔豉加工坊每天能生產蠔豉200多公斤，單日最高可生產500公斤，大多數銷往珠三角城市。近年來，隨著程村鎮不斷擦亮「程村蠔」品牌，當地製作的蠔豉不愁銷路，常常出現供不應求的情況。

據了解，近年來，陽西縣在深入實施「百千萬工程」過程中，為著力寫好「程村蠔」文章，讓小生蠔撬動大經濟，積極推進程村蠔省級現代農業產業園建設，初步形成集育苗育種、養殖加工、品牌建設、蠔殼利用、文化旅遊等五大關鍵環節的產業鏈。為大力促進農文旅融合，陽西高標準打造「中國蠔鄉」鄉村振興示範帶；程村鎮以蠔文化為主題，重點打造「中國蠔鄉」形象窗口，建設蠔碼頭、蠔文化展館、蠔加工貿易市場等項目。