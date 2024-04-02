搭高速鐵路看中國　貴廣高鐵連通粵港澳大灣區與大西南

自2018年9月，香港的高速鐵路正式開通營運，香港由從此連繫上國家「八縱八橫」高鐵網絡正式迎來「高鐵時代」。高鐵的便利加深香港與內地的互聯互通，由香港西九龍站到福田站最快僅需14分鐘，抵達目前最遠站點北京亦只需9個小時。因此，高鐵已逐漸成為港人往返內地最常見的交通方式之一。



高速鐵路的香港段全長26公里，以香港西九龍站為起點，是首條實現內地國標與香港歐標技術無縫對接的高鐵。時速200公里成為全港最高速的陸路跨境交通工具，進入內地段後時速更可達350公里。



2018年，香港正式開啟「高鐵時代」。（視覺中國）

高鐵的便利，改變了很多港人的出行習慣，「高鐵行」成就了多場「說走就走」的旅行。恢復通關一年以來，西九龍邊檢站約2080萬人次出入境，先後11次成功應對單日超10萬人次客流高峰。



穿越喀斯特：高速鐵路連通粵港澳大灣區與大西南

隨著內地高速鐵路網「八縱八橫」建設推進，香港高速鐵路與廣昆通道、包海通道、蘭廣通道等互通互聯，從香港坐高速鐵路，到中國的大西南地區雲貴川高原走走看看感受祖國山河的壯闊，也不再「難於上青天」。

過去，雲貴川曾因交通閉塞、以及高原、山地、丘陵和喀斯特的特殊地勢環境，導致難以發展，常被打上「貧困落後」的標籤，尤其坐落在喀斯特高原，「地無三里平」的貴州省，更是蠻荒偏遠的「夜郎」之地。

穿越喀斯特地貌的貴廣高鐵。（視覺中國）

「要先富，先修路」為了擺脫封閉貧困，在國家大力支持下，貴州省於2014年開啟「高鐵時代」。貴州第一條高速鐵路廣州相連，被稱為「喀斯特高原超級地鐵」的貴廣高鐵便誕生於此。

「逢山開路、遇水架橋」857公里的貴廣線穿越238座共長464千米的隧道和510座共長210公里的橋樑，高鐵在貴州段行駛70分鐘以上要穿越72座隧道，平均不到一分鐘就要穿過一座﹔而在隧道最密集的路段，列車平均3分鐘內便需要穿越9座隧道。貴廣高鐵的建成，讓粵港澳與大西南兩個地區，輕鬆穿越喀斯特的屏障，更易到達大西南地區，為沿線「黔桂粵」的科技產業、旅遊文化、人員互通帶來更多便利和發展機遇。

貴州村超Ｘ《香港01》創科青年交流團 搭高速鐵路穿越祖國山河

今年7月，《香港01》將舉辦「貴州村超Ｘ《香港01》創科青年交流團」並由香港高速鐵路作為「遊學伙伴」共同招募200位香港青年，從香港西九龍站搭乘「復興號」高鐵前往貴州，感受國家高鐵網絡互聯互通，感受祖國山河風光。



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這趟高鐵遊學旅團將途徑深圳北、虎門、廣州南、桂林西等站點，5個小時以內的車程橫跨粵、桂、黔三省區，深入中國西南腹地抵達貴陽。

沿線的自然保護區、風景名勝區、森林公園、水源保護地等約20個，香港青年將看到「桂林山水甲天下，陽朔山水甲桂林」的廣西美景；逐漸駛入貴州境內鑽山過橋，香港青年們將見證被稱為「世界橋樑博物館」的貴州帶來的大國基建奇蹟，還有少數民族村寨裊裊炊煙的風土人情，和大自然的鬼斧神工形成的各種奇山異石。

村超交流、 大數據調研 「《香港01》貴州遊學交流團」即將啟動

《香港01》將於4月12日在本港各中學進行「《香港01》貴州遊學交流團」的線上簡介會，擬邀全港200位青少年師生共同參與。



如有興趣了解更多交流團之詳情，可電郵至education@hk01.com或 WhatsApp（35828747）與黃先生聯絡。



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