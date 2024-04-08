創奇台商吳禮淦逝世享年83歲　10日前辭去滬電股份董事長之職

4月7日晚間，內地滬電股份公告稱，公司創辦人、原董事長，台灣商人吳禮淦，於2024年4月4日與世長辭，享年83歲。滬電股份表示，吳禮淦的逝世不會導致公司實際控制人發生實質變化。



3月28日，滬電股份曾公告稱，收到董事長吳禮淦的辭呈，表示因年事已高，辭去公司董事長、董事及在董事會下設專門委員會的職務。吳禮淦辭任後由公司副董事長陳梅芳代為履行董事長及其在董事會下設專門委員會的職責。

官網顯示，滬電股份是一家從事半導體行業的公司，於1992年在江蘇省昆山市設立，並於2010年在深圳證券交易所中小企業板掛牌上市。

作為一代傳奇台商，吳禮淦1941年出生於台灣，籍貫湖北天門市漁薪鎮，定居江蘇昆山。在上世紀70年代時，台灣抓住製造業機遇，經濟迅速發展，成為「亞洲四小龍」，吳禮淦藉助這一東風，在台灣創辦「楠梓電子」，涉足印刷電路板製造行業，賺到第一桶金。

80年代末，吳禮淦將目光轉向大陸，1991年於江蘇昆山投資3000萬美金創辦滬電股份，成為當年昆山開發區引進的最大台商投資項目。經過三十多年發展，現如今，滬電股份已壯大為一間全球領先的印制電路板的研發設計和生產製造商。

且從1997年起，滬電股份連續6年獲外經貿部頒發的「雙優企業」稱號，多次評為「蘇州市優良納稅大戶」、「昆山市十佳企業」、「昆山市綜合治理先進單位」、「最佳外商投資企」等稱號。

扎根大陸後，吳禮淦更擔起昆山招攬台商的任務，為昆山吸引來捷安特、中訊電子等數十家台企，許多台商在昆山都得到過吳禮淦的幫助。