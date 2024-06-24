江西男遊客失足從5層樓高瀑布墮下　昏迷送院搶救

6月23日，江西贛州峰山森林公園景區的滴水寨瀑布，有男遊客在瀑布頂上遊玩時不慎滑倒，墮至瀑布底。



圖片顯示，該名男遊客頭纏白布躺在瀑布邊，失去意識，之後消防救援人員到達現場，用擔架將他抬走。

該名男遊客頭纏白布躺在瀑布邊，失去意識，消防救援人員用擔架將他抬走。（新聞晨報）

《經視直播》報道，目擊者介紹，瀑布應該有5層樓高，當時有一班年輕人在瀑布頂上邊緣擺桌舉行聚會用餐，該名男遊客不慎踩到瀑布邊緣，「滑落下來，導致頭部破裂。聽說之前那個地方也是掉下來好幾個來了」。

6月24日，江西峰山國家森林公園的森林管理處工作人員證實事件，並稱森林公園林區面積大，景區會加強巡邏，做好警示工作，同時呼籲遊客勿穿拖鞋在水中遊玩，防止摔傷。

該名男遊客頭纏白布躺在瀑布邊，失去意識。（新聞晨報）

贛州市章貢區消防救援大隊工作人員稱，傷者傷勢不重，當場被送院救治，目前未接獲傷者死亡的消息，「事件沒有影響景區其他遊客遊玩」。贛州市章貢區文廣新旅局將向峰山森林公園景區核實此事，並會督促景區加強安全防範意識。

據介紹，該景區並非首次發生遊客從瀑布墜落的事件。5月18日，一名男子在瀑布上攀爬時從4米高處失足跌落，消防員以接力的方式、歷經2小時才將他解救，並由現場醫護人員送往醫院。

江西贛州峰山森林公園景區滴水寨瀑布。（新聞晨報）

峰山國家森林公園位於江西省贛州市章貢區沙石鎮，於2006年12月由國家林業局批准建立，經營面積20735.2公頃。峰山自晉代以來便是贛州的名山。峰山境內瀑布眾多，石角龍潭瀑布、雙橋滴水寨瀑布、峰山朱莊瀑布等。