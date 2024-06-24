廣東將協同港澳發展新興產業　力爭培育萬億元級戰略性產業集群

粵港澳大灣區辦公室秘書處代表彭赳24日（周一）出席粵港澳媒體灣區行聯合採訪活動時表示，當局將協同港澳，力爭培育若干個萬億元級戰略性產業集群和五千億元級戰略性新興產業集群，並在6G、新一代人工智能、量子科技、基因技術等前沿領域謀劃若干未來產業集群。



粵港澳大灣區辦公室秘書處代表彭赳24日（周一）出席粵港澳媒體灣區行聯合採訪活動。（朱加樟攝）

彭赳從三方面指出大灣區的發展機遇：一是大灣區國際科技創新中心建設。廣東區域創新綜合能力連續6年居全國第一，「深圳—香港—廣州創新集群」連續4年位居全球創新指數第二，大灣區科創生態系統不斷完善。當局將加快建設散裂中子源、人類細胞譜系等重大科技基礎設施並向社會開放共享，力爭打造具有全球競爭力的中試驗證和成果轉化基地。

二是具有國際競爭力的現代化產業體系建設。當局將協同港澳，培育產業發展新優勢，力爭培育若干個萬億元級戰略性產業集群和五千億元級戰略性新興產業集群，並在6G、新一代人工智能、量子科技、基因技術等前沿領域謀劃若干未來產業集群，並推動以上產業集群深度融入全球產業鏈。

三是持續釋放重大合作平台政策紅利。橫琴、前海、南沙、河套是國家部署的粵港澳重大合作平台，毗鄰港澳，區位優勢得天獨厚。中央賦予了四個平台含金量很高的優惠政策。比如，對於在橫琴工作的澳門居民、在南沙工作的港澳居民和在河套工作的香港居民，免徵其個人所得稅稅負超過港澳稅負的部分，實現「港人港稅」和「澳人澳稅」。在企業所得稅方面，四個平台對於鼓勵類產業企業，均減按15%稅率徵收企業所得稅。