中國頑童北海道拿亂砸販賣機　日女路過錄影　男童媽暴怒動手被捕

《北海道放送》報道，7月19日北海道小樽JR朝里站發生一起衝突事件。一名中國籍男童拿石頭砸車站的販賣機，她的母親在一旁未阻止。一位日本40多歲的女性路過，用手機錄下男童砸販賣機的畫面，男童媽卻突然暴怒，動手抓住錄影女子的手，女子趕忙報警，男童母親當場被逮捕。



40多歲女性向警方通報，稱「自己遭外國人施暴」，警方則當場逮捕了男童的母親。台媒報道稱，據傳在透過翻譯的調查中，男童母親表示「我不喜歡有人拿相機拍我兒子。我無意施暴」等。警方正在持續詳細調查經過。



北海道小樽JR朝里站。（網絡圖片）

根據北海道放送（HBC）報導，因涉嫌施暴而遭逮的是中國遊客、今年47歲上班族女性。該名中國女遊客於7月19日下午4時半過後，於小樽市的JR朝里站的站內，涉嫌抓住1名住在附近的40多歲女性的右手腕。

日本警方稱，該名中國女遊客是跟家人一同旅行，不過她的兒子向自動販賣機投擲石頭的樣子，卻被上述40多歲女性用手機拍下，結果該中國女遊客發怒並犯下罪刑。

北海道小樽JR朝里站。（網絡圖片）

據了解，小樽市的JR朝里站是經典日本電影《情書》取景地，每年吸引許多亞洲遊客到訪。