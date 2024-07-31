Temu罰款引不滿　數百名商家拒「線上零元購」赴廣州總部抗議

內地電商「拚多多」旗下平台Temu的罰款政策引發爭議。數百名商家7月29日前往Temu廣州總部前指控，該平台以售後問題為由扣除「售後預留金」，金額在人民幣幾萬元至幾百萬元不等，導致商家營運困難。



內媒《中國證券網》報道，Temu的商家因申訴無門，分別於7月22日及29日集中前往Temu位在廣州的總部樓下抗議，一些商家甚至進入Temu在25樓的辦公室，表達不滿。

Temu是拼多多於2022年9月推出的跨境電商平台，目前已經登陸75個國家。Temu以低價優勢切入市場，平台規模快速增長。參與維權的商家大多採用的是「全託管」模式，商家只需要供貨，由平台負責行銷、物流、售後等諸多環節。但一旦商家備貨過多，庫存等仍需自己想辦法消化，且出現貨物品質問題或售後問題後，Temu直接懲罰商家，而非按直營電商自行賠付。

內地電商「拚多多」旗下平台Temu的罰款政策引發爭議，數百名商家二度前往廣州總部維權抗議。（Reuters）

報道採訪帶領2名員工從福建莆田趕往現場維權的鄭龍（化名）說法表示，自己是做飾品買賣，在Temu平台的4家店鋪累計罰款和預留金為160萬元（人民幣，下同），因為罰款、保證金和其他資金凍結，工廠已無法發給工人薪資。

一名拚多多內部人士則表示，這次維權事件的「鬧事」商家有10幾間，且大多是服飾類的商家，這些商家希望透過跨境電商消化庫存。當出現虛假發貨、尺寸不符、偽造質檢標籤等問題時，平台透過扣除消費保障金以保障消費者權益。

這名人士認為，少數商家在得知被拚多多處罰後，希望透過「按鬧分配」的做法引起關注，牟取利益，這對合法經營的商家不公平。

面對爭議，拚多多30日晚間對外終於回應，稱「平台不會去賺商家違規罰款這個錢，罰了也是賠給消費者」。

據多名商家透露，今年3月開始，Temu釋出大量罰款名單，原因主要是「售後問題」，但不解釋每筆訂單的具體問題。最低懲罰是不結算貨款，最高懲罰是在不結算貨款的基礎上，處以商品申報價格5倍的賠付金。

浙江台州的商家張華（化名）即向《中國證券報》記者表示，Temu平台在利用國內供應商討好部分鑽漏洞的海外消費者，業內稱之為「線上零元購」。在TikTok等海外社交媒體上，已經形成社群分享「線上零元購」的辦法。原本平台招商宣傳是，只要做好產品，其他不用管就可以賺錢，但實際情況完全不一樣，很多商家因為罰款根本賺不到錢。

報道提到，從今年5月開始，陸續有商家與Temu就罰款問題進行溝通，7月初有10幾名賣家直接與Temu溝通，前後約有10次到訪Temu總部及當地信訪部門尋求交涉。