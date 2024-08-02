巴黎奧運｜全紅嬋奪金炫「醜魚拖鞋」和「痛包」萌翻粉絲
撰文：許祺安
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中國跳水小將全紅嬋在巴黎奧運上奪得金牌，不僅跳水技術精湛，她腳上的「醜魚拖鞋」和掛滿偶像胸章的「痛包」也引起了廣泛關注。
全紅嬋經常穿著拖鞋參加訓練和比賽，之前她穿的一雙綠色青蛙拖鞋深受粉絲喜愛，但由於這雙拖鞋已經穿舊，她在巴黎奧運上換上了一雙「醜魚拖鞋」，同樣可愛且舒適。她透露，這雙「醜魚拖鞋」穿起來最舒服的方式是讓腳趾頭伸出拖鞋外面，這樣才不會感覺到擁擠。
此外，全紅嬋奪金後亮相的「痛包」也成為熱議話題。「痛包」通常指裝飾著動畫、漫畫、偶像等周邊商品的包包，而全紅嬋的「痛包」上掛滿了她自己的胸章，包括她的照片、Q版繪畫以及寫著「巴黎加油」的字樣，幾乎都是粉絲送給她的禮物。
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7月31日，全紅嬋與搭擋陳芋汐在巴黎奧運的雙人跳水10米台項目中，以總分359.10分輕鬆奪得金牌，遙遙領先銀牌北韓隊的315.90分。全紅嬋將於8月5日參加女子單人10米跳台預賽，她曾在3年前的東京奧運中獲得該項目的金牌並打破奧運紀錄。
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