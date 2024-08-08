妻子患晚期乳癌遭誣獲政府支付370萬治療費　趙立堅憤怒舉報

中國外交部前發言人趙立堅2023年年初調任邊界與海洋事務司副司長，其妻子湯天如近日突然在微博上發文自曝患晚期乳癌，引發關注。



其後一張配有趙立堅夫婦合照並且與湯天如所發帖文極為相似的圖片在網上流傳，圖中配文「癌症特護和治療費近370萬，個人支付不到300元」。趙立堅7日在微博闢謠稱：「直接舉報，屏蔽拉黑。」目前，有發布該假圖的帳號已被禁言。



流傳的假帖文。（微博）

湯天如微博帳號的原帖文。（微博）

流傳的假帖文顯示帳號名為「大聰和臭丫頭」，與湯天如微博帳號相同，配圖也是趙立堅夫婦合照。帖文內容稱，癌症特護和治療費花近370萬元（人民幣，下同），個人支付不到300元，又稱「感謝政府，感謝國家。祖國強大，人民踏實安康」。

趙立堅7日在微博闢謠稱：「直接舉報，屏蔽拉黑」。

趙立堅7日在微博闢謠稱：「直接舉報，屏蔽拉黑」。（微博）

發布假帖文的帳號為有微博認證的「李志勇律師」，為廣東知明律師事務所專職律師。「李志勇律師」在轉發假帖文時稱，「她是什麼級別幹部？怎麼可以享受370萬醫療費只付不到300的待遇？年紀輕輕，不可能是高官吧？」

「李志勇律師」帳號目前已被禁言，原帖已被刪去。

「李志勇律師」在6日又曾發文稱，「我就想問問，那個連實名都沒有的大聰某某女士（指湯天如微博帳號），她一年多治療癌症總計花費多少，自己承擔了多少？既然人家自己都大方披露了病情，我們網友可以知道得詳細些嗎？」

湯天如4日曾發出一連串與趙立堅的合照，手上掛著就醫的腕帶，兩人躺在病床上，湯天如則是穿著病人服裝，雙手緊緊挽住趙立堅。（湯天如微博）

湯天如4日曾發出一連串與趙立堅的合照，手上掛著就醫的腕帶，兩人躺在病床上，湯天如則是穿著病人服裝，雙手緊緊挽住趙立堅。（湯天如微博）

據早前報道，湯天如4日曾發出一連串與趙立堅的合照，手上掛著就醫的腕帶，兩人躺在病床上，湯天如則是穿著病人服裝，雙手緊緊挽住趙立堅，配文則是，「生命只有一次，死裡逃生。愛是時刻的陪伴，疼愛和呵護，感恩生命中有你。」

其後湯天如連續兩天在微博上發文，解開在病床上合照的謎底，自曝已經患乳腺癌5期。

湯天如描述稱：「去年六月初我被確診惡性三陰性乳腺癌5期，醫生要求立即住院手術，並告知發展速度特別快很危險，但是為了不留遺憾，為了國家和公司我必須圓滿完成工作。經跟醫生一再商量推遲7-10天的手術時間，讓我去巴基斯坦完成與總理參與的簽約再回國接受治療。」

湯天如稱，就這樣手上插著留針管去巴基斯坦出差，期間需要服安眠藥，每天只能睡2-4小時，「也許這就是所謂的使命必達的感覺吧」。

趙立堅現身中越邊境視察。（微博）

湯天如稱，「出差回國後，我在北京公立醫院分兩次完成手術，已經轉移淋巴，所以做了淋巴清掃」。

湯天如稱，「直接問了專科腫瘤醫院醫生，以你們的經驗我化療和放療後的生命期有多久？醫生告訴我如果我不化療和放療生命期只有6個月，如果配合治療有百分之五十的機會可以活6-24個月。我的情緒一下崩潰了，老公以後怎麼辦？孩子怎麼辦？」

「讓自己最後的時間舒服些」

湯天如稱，她決定不接受西醫治療，她不想天天讓趙立堅陪著我去醫院，也不想看到自己只能虛弱的坐在輪椅上，既然時間那麼短就不要再折騰自己，讓自己最後的時間舒服些選擇中醫調理。

湯天如最後稱，「我是每個中醫兩周的藥如果有改善就繼續，沒有變化就換另一個中醫，就這樣經老公同事熱心介紹到第四個中醫時我終於找到了對的中醫，兩天我就感覺到了效果」。