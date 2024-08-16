長三角強勢包攬百強縣榜4成　大灣區受限政策調整僅2縣入榜

工信部下屬研究機構賽迪顧問近日發布了《2024中國縣域經濟高質量發展研究》報告，揭曉「2024賽迪百強縣」榜單。此次評選結果顯示，長三角地區以43個縣市入圍，再次彰顯了其在內地縣域經濟中的強勢地位，佔比超過四成。其中，江蘇省有25個縣市上榜，浙江15個，安徽3個，這一表現可謂「一騎絕塵」。相比之下，大灣區僅有惠州博羅縣（第66位）和肇慶四會縣（第87位）兩地上榜，且排名居中後段，這一結果令不少人感到意外。



長三角縣域經濟的強勢崛起

內媒《觀察者網》報道，這份報告指出，長三角地區的經濟發展模式以創新驅動為主，這使得該地區縣域經濟在全國範圍內佔據了領先地位。以江蘇昆山市為例，2023年該市GDP達到5140億元（人民幣，下同），超越了烏魯木齊、蘭州等7個省會城市，展現出強大的經濟實力。昆山這樣的縣級市，憑藉其高端製造業的發展和對外資的吸引，成為內地縣域經濟的標杆之一。除了昆山，長三角的江陰市、慈溪市、義烏市等縣市也以出色的經濟表現成為「千億縣」的代表。

2024賽迪百強縣（賽迪顧問微信公眾號）

大灣區的縣域經濟表現不如預期

與長三角形成鮮明對比的是大灣區的表現。儘管大灣區作為中國經濟發展的重要引擎之一，在科技創新和製造業方面具備優勢，但此次僅有兩個縣市入圍百強榜單，且排名不高。專家指出，這一結果與廣東省早期推行的「撤縣設區」政策有關，該政策使得許多經濟發達的縣級市轉變為市轄區，不再被納入縣域經濟的統計範圍內。這種結構上的變化導致大灣區在此次榜單中的表現相對黯淡。

以廣東省佛山市的南海區為例，該地區原本是縣級市南海市，曾經是廣東「四小虎」之一，經濟實力雄厚。2002年，南海市撤縣設區，成為佛山市的一個市轄區。如今，南海區的經濟體量仍然可觀，2023年GDP接近4000億元，但由於其行政區劃已經轉變，無法參與縣域經濟的評選。

2020年10月14日，習近平於出席深圳經濟特區成立40週年的慶祝活動，發表重要講話，稱「粵港澳大灣區建設是國家重大發展戰略，深圳是大灣區建設的重要引擎。」（資料圖片）

重新審視縣域經濟發展模式

內地縣域經濟的發展不僅反映了各地的經濟實力，也揭示了不同地區在行政區劃和發展模式上的選擇。上海社科院國家高端智庫資深專家楊建文認為，長三角縣域經濟的成功在於其依托城市化進程，充分利用周邊大城市的資源和機遇，實現了「趁勢借力」的發展。而大灣區則需要在新的經濟環境下，重新審視和調整其縣域經濟發展模式，以期在未來的競爭中佔據更有利的位置。

報告還強調，縣域經濟的高質量發展需要因地制宜，針對各地的特點和資源，制定相應的發展戰略。以浙江省為例，其縣域經濟多以特色產業為支撐，如慈溪的小家電產業和義烏的商貿物流產業，這些獨具特色的經濟模式為當地帶來了可觀的經濟效益，也成為其他地區學習的榜樣。

總結來看，2024賽迪百強縣榜單不僅反映了內地縣域經濟的當前格局，也為各地的未來發展提供了參考與啟示。隨著中國經濟的不斷轉型升級，縣域經濟的重要性將愈發突出，未來的競爭將更加激烈。