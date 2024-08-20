新加坡10宗豪宅連環竊案涉款超2100萬　中國團夥3人被捕14人潛逃

據新加坡《聯合早報》報道，新加坡警方近期接獲10宗入室盜竊案件，涉事物品總值約385萬新加坡元（約港幣2290萬）。新加坡警方調查發現，一連串盜竊案件與一個中國犯罪團夥有關，目前已有3名中國人被捕，另有14名中國人在逃已離開新加坡。



6月1日至8月4日，新加坡警方接報10起入室盜竊案件，這10起案件的失竊物品總值約385萬新加坡元（折合約人民幣2100萬元），其中追回的物品總值約136萬新加坡元。

經調查，警方相信被控的3人和潛逃的14人來自同一中國犯罪團夥，他們有計劃地專程來新加坡作案，分工明確。

新加坡警方公開17名疑犯照片，其中3人已被捕。（南方都市報）

這些嫌疑人在作案一兩天前，在不同時間、從中國不同地方入境新加坡。警方相信這些嫌疑人是幾個人分為一個個小組，他們專門瞄準武吉知馬和鐵道走廊一帶的高級私宅，有人事先踩點並確定目標，有人負責破門入室偷竊，有人負責之後拿走贓物，分工合作作案。

連環盜竊案發生後，新加坡警方已部署了CCTV系統。（《聯合早報》）

警方相信作案時嫌疑人爬過圍墻或圍欄進入高檔住宅行竊，且多數涉事私宅臨近公園道路或叢林，方便他們掩飾行蹤。一些嫌疑人還將贓物藏在附近叢林里，由同夥之後拿走。不過，這些人不一定互相認識。

警方認定這些案件與17名中國人有關，目前警方已抓獲3名嫌疑人，他們已被起訴，其余14名中國人目前不在新加坡。警方正在尋找剩下的14名中國人。

據報道，新加坡警方已聯繫中國警方，進行跟進調查。目前被捕其中2人是38歲中國籍龍志華和43歲德羅昌長，二人亦於6月28日被控，各面對「破門行竊」的罪名。案件將於8月30日在新加坡國家法院再度提堂。