創歷史同期新高　1至9月全國鐵路發送旅客達33.3億人次

據中國國家鐵路集團有限公司周六（19日）消息，今年1至9月，全國鐵路發送旅客33.3億人次，同比增長13.5%，再創歷史同期新高，全國鐵路運輸安全平穩有序。



國鐵集團客運部負責人介紹，今年以來，國鐵集團深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持以人民為中心的發展思想，主動適應中國經濟持續回升向好、人員流動加速的形勢，深化運輸供給側結構性改革，精心組織旅客運輸，優化客運產品，為人民群眾平安有序溫馨有序出行提供可靠支撐。

負責人提到三點。一是客運能力增強。統籌高速鐵路和普速鐵路資源，用好今年新開通線路能力，優化旅客列車開行方案，千方百計挖潛運輸能力，全國鐵路日均安排開行旅客列車10792列，同比增長9.8%。充分運用鐵路12306售票和候補購票大數據，動態分析出行需求，精準調配運力資源，及時在熱門方向和區段增加運力投放能力，滿足旅客出行需求。圓滿完成春暑運和清明、五一、端午、中秋小長假運輸任務，多措並舉應對客流高峰，較好地服務了旅客假日出行。1至9月開行旅遊列車1430列，助力旅遊經濟、銀發經濟發展。加強跨境旅客運輸組織，廣深港高鐵發送跨境旅客近1990萬人次、同比增長43.1%，中老鐵路發送跨境旅客19萬人次。保持普速旅客列車開行規模，開好公益性“慢火車”和鄉村振興列車，便利老少邊和脫貧地區群眾出行。

二是服務品質提升。實行2024版《國鐵集團客運規程》，推出便民利民新舉措。鐵路12306推出同車接續、學生訂票專項服務等新功能，科學制定售票策略，不斷提升旅客購票出行體驗。積極推廣新型票制服務，計次票、定期票已覆蓋60條線路，旅遊套票已覆蓋11條線路。鐵路暢行碼覆蓋所有動車組列車，全國120個車站可實現便捷換乘，80餘個車站提供互聯網訂餐服務，「靜音車廂」服務拓展至92列動車組列車，持續提升列車餐飲服務品質。優化重點旅客運輸服務規則，做好老幼病殘孕重點旅客服務。積極倡導文明出行，營造溫馨舒適的旅行環境。

三是運輸安全穩定。堅持人民至上、生命至上、安全第一，與氣象等部門密切聯系，積極應對台風「摩羯」、「普拉桑」等極端天氣和自然災害，加強監測預警、線路巡查、設備檢修，提前採取主動避險措施，確保了旅客列車安全運行。妥善應對突發大客流，精心制定應急預案，強化旅客乘降組織，加大車站安檢查危力度，有力保障了旅客安全有序出行。

該負責人表示，下一步，國鐵集團將密切關注客流需求變化，加強旅客運輸組織，動態優化列車開行方案，豐富客運產品供給，提升站車服務品質，努力讓廣大旅客出行體驗更美好。