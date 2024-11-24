深中通道11.26凌晨雙線封閉　一文睇清繞行路線

深中通道將於11月26日凌晨2時至5時實施雙線封閉，管控期間內限制所有車輛通行，駕駛人士來往深圳與中山需繞行至虎門大橋或南沙大橋。



微信公眾號@深中通道發布消息，11月26日（周二）凌晨2時至5時，深中通道全線雙向臨時封閉，管控期間限制所有車輛通行。

其中，中開高速東行往深圳方向於翠亨東收費站路段實施分流；南中高速南沙聯絡線（萬頃沙支線）往深圳方向臨時封閉；廣深沿江高速南、北行轉深中通道東往西方向的E、F匝道，可改廣深沿江高速或廣深高速南往北方向前行至虎門大橋繞行。

深中大橋。（微信公眾號＠深中通道發布）

在管控期間，來往深圳與中山的車輛可繞行至虎門大橋或南沙大橋，具體方案如下：

方案一：虎門大橋

中山往深圳方向：中開高速—廣澳高速——虎門大橋—廣深沿江高速或廣深高速。

深圳往中山方向：廣深沿江高速或廣深高速—虎門大橋—廣澳高速——中開高速。

經虎門大橋繞行圖。（微信公眾號＠深中通道發布）

方案二：南沙大橋

中山往深圳方向：中開高速—廣澳高速——南沙大橋—廣深沿江高速或廣深高速。

深圳往中山方向：廣深沿江高速或廣深高速—南沙大橋—廣澳高速——中開高速。

經南沙大橋繞行圖。（微信公眾號＠深中通道發布）

官方提醒，為避免上述臨時封控路段影響出行，司機及乘客應提前規劃路線，避開管控時段通行。臨近時段駛入的車輛要謹慎駕駛，留意道路電子信息告知牌及交通指示牌，遵守交通標誌指引，服從現場交通維護人員的指揮。