｢納米發電機之父｣王中林返國　美｢中國行動計劃｣再趕走一大將

近年來越來越多華裔科學家選擇放棄美國工作，返回中國發展。被譽為「納米發電機之父」的頂尖華裔科學家王中林也傳出結束在美國喬治亞理工學院（Georgia Institute of Technology），返回他協助成立的中國科學院北京納米能源與系統研究所任職。



《觀察者網》報道，出生於1961年的王中林是納米能源研究領域的奠基人。他在美國喬治亞理工學院材料科學與工程學院工作了近30年，他在研究上最突出的貢獻是納米發電機和自供電傳感器，為無需電池即可自供電的無線設備開闢了技術潛力。

｢納米發電機之父｣王中林。（上海交大官網）

王中林現已辭職，回到他幫助大陸成立的中國科學院北京納米能源與系統研究所任職。該研究所於今年7月一次會議上，通過表決聘任王中林院士為北京納米能源與系統研究所所長、首席科學家。

9月16日，全球最大學術出版商Elsevier和美國史丹福大學（Stanford University）共同公布的最新世界「標準化引文指標全科學作者數據庫」排名中，王中林在職業生涯影響力總排名中再次排名第二，在單年度科學影響力排名中連續五年排名第一。

據內媒整理，王中林1978年考入西北電訊工程學院，1982年憑借優異的成績被選中參加美籍華裔物理學家李政道倡導的中美聯合培養物理類研究生計劃（CUSPEA），赴美國亞利桑那州立大學學習納米學科。這為他後來在納米科學和納米技術領域的研究奠定了基礎。

王中林回國的決定或許與美國嚴格審查中美在納米科學和納米技術領域的合作。史丹福大學研究稱，越來越多華裔科學家選擇放棄美國的工作回到中國，他們做出這一決定的主要影響因素是美國政府的「打擊經濟間諜的行動」。

史丹佛大學中國經濟和制度研究中心稱，自2018年美國實施「中國行動計劃」以來，離開美國的中國科學家人數增加了75％。

據了解，王中林在喬治亞理工學院指導了大量年輕科學家，他在個人資料中列舉了這些科學家的去處，其中許多都回到了中國工作。

國安部揭美國「中國行動計劃」陷害華裔科學家 百人職涯毀於一旦

據此前報道，國家安全部10月發表一篇題為「從譚鴻錦案看美『中國行動計劃』的惡劣與荒唐」的文章，指控美國司法部在2018年推出的「中國行動計劃」打壓華裔科研人員，並詳細闡述了該行動計劃對眾多科學家和研究機構帶來的巨大影響。該行動被認為是美國政府為了全方位遏制中國崛起而採取的一系列行動之一。

中美關係：圖為2011年1月17日，北京一間國際酒店前方懸掛着中、美兩國國旗。（Reuters）

國安部指出，該行動計劃自2018年11月啟動後，要求美國94個地區的司法部門每年至少提起一至兩宗針對中國的案件，從而引發了一系列針對華裔科研人員的間諜指控。全美範圍內的87個科研機構中，246名華裔科學家受到調查，其中103名科研人員的職業生涯被徹底摧毀，這些指控引發了強烈的寒蟬效應。