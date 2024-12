「春節」列入人類非物質文化遺產　網民：Happy Chinese New Year

據新華社消息,正在巴拉圭首都亞松森召開的聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會第19屆常會4日通過評審,決定將「春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐」列入人類非物質文化遺產代表作名錄。



每年春節期間,中國網民與韓國網民都會掀起「Chinese New Year」還是「Lunar New Year」的爭論。此次申遺成功,亦引發內地網民熱烈慶祝,大呼「再也不會被偷走我們的大節了」「Happy Chinese New Year」。

至此,中國共有44個項目列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄、名冊,總數居世界第一。

看誰不說Happy Chinese New Year



農曆新年就是春節,農曆曆法也來自中國



獨屬中國的春節!



發到小韓臉上,給他們忙中添亂,一起慶祝一下



@韓國駐華大使館 不服憋著



韓國應該把緊急戒嚴當作申遺項目!我們保證沒意見!



這麼開心的事不放多兩天假慶祝一下嗎?