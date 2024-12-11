一次春運改變鐵路12306？ 揭秘全球最大票務系統背後的最強大腦

《央視網》消息，2024年12月9日，單杏花被授予「時代楷模」稱號。據介紹，單杏花是中國鐵道科學研究院集團有限公司首席研究員，曾帶領團隊成功打造具有完全自主知識產權、全球交易量領先的超大型實時票務系統12306。



單杏花帶領團隊打造全球交易量領先的超大型實時票務系統12306。（央視新聞）

單杏花帶領團隊打造全球交易量領先的超大型實時票務系統12306。（央視新聞）

《新華社》報道，2011年6月12日，12306網站正式上線，中國民眾第一次在網上就能買到火車票。但就在2012年的春運期間，12306在巨大訪問量的衝擊下，網站幾近癱瘓。

12306在巨大訪問量的衝擊下，網站幾近癱瘓。（央視新聞）

據介紹，建設鐵路互聯網售票系統的邏輯算法複雜，以京滬高鐵為例，從北京到上海一共有24個站，乘客在每一站都有可能上下車，那每張車票就有276 種賣法，假如一趟車有1000個座位，單是這一趟車就很可能會裂解產生上萬種售票方式，再加上乘客可能隨時訂票、退票和改簽，同時，還要跟全國數以千計的線下售票窗口做到數據的同時刷新、實時同步，需要運算驚人的數據量。

鐵路12306已成為全球最大的實時票務系統。（央視新聞）

為優化網站， 單杏花住進值班室，白天帶領團隊跟蹤系統運行狀況，分析壓力最大的環節，編寫優化策略；晚上對優化的內容進行測試，直到凌晨三四點才能休息，六點半售票開始後再觀察之前升級和完善的效果。

12306成功經受最高日銷量364.1萬張的峰值衝擊考驗。（央視新聞）

在2013年的春運期間，12306成功經受最高日銷量364.1萬張的峰值衝擊考驗。成功的背後，也是單杏花銳意創新，將異步交易排隊等技術和方法創新應用於鐵路售票的突破實踐。

到如今，鐵路12306已成為全球最大的實時票務系統，高峰日均訪問量達到500億次量級，每秒鐘售出1000多張車票，日售票量超2000萬張。

鐵路12306已成為全球最大的實時票務系統。（央視新聞）

單杏花也於日前被授予「時代楷模」稱號，據介紹，單杏花現為中國鐵道科學研究院集團有限公司首席研究員，致力於中國鐵路客票系統研發20餘年，主持鐵路運輸組織、旅客服務、收益管理理論和技術研究，帶領團隊將12306系統建設發展成全球交易量領先的超大型實時票務系統。