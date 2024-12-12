江歌媽媽收網民捐款但不公布明細引質疑　稱：已將資料交給公安

2016年11月，在日本留學的山東青島女學生江歌，在租屋門前被室友劉鑫的前男友陳世峰殺害，案件引起一系列輿論風波。江歌的母親也在訴訟期間成為網絡紅人，但近年她卻時常被質疑「騙捐」、「詐騙五保戶宅基地及房產」和放貸等。



12月12日，江歌媽媽發文稱要統一回覆所有逼迫我公開捐款明細的網民們，「我絕不會向你們公開我的資金流水，你怎麼不死心，這輩子你都看不到我的資金流水明細！我的資金流水已交由公安機關調查，在我沒有違法犯罪的前提下，任何人也不能在我不自願的前提下公開我的資金情況」，因此引發更多的質疑。



圖為江秋蓮接受媒體採訪。（視覺中國）

據了解，早在2022年江秋蓮就曾因為被質疑詐捐而和作家「陳嵐」對簿公堂，江秋蓮只其對她長期進行造謠、誹謗、侮辱，並引導網民對其進行網絡圍攻和網絡暴力的行為。

事件持續發酵，江秋蓮近日表示，陳嵐持續不斷指控她，甚至說她收取了千萬（人民幣．下同）的微博打賞、善款等。她強調，起訴劉鑫的錢還是借的，並拍片哭求警方介入調查自己的資金去向。

當時她稱，請青島公安、青島民眾局幫幫她，「調查我所有資金來源，調查我所有資金的支出情況，我真的搞不清楚，我搞不清楚這些錢都是哪裡來的？我有很多很多的支出都沒有票據。」

據了解，當時江秋蓮稱，她僅在2017年3月發起過一次輕鬆籌，此後再未向公眾募捐過，而善款均用於往返中日打官司。

江秋蓮強調自己多年來四處奔波為女兒討公道，沒有經濟收入下，一年半多的時間都靠親友資助度日，她起訴劉鑫，包括10萬元律師費皆是向親友借的錢。直到去年5月，她在前媒體人曾鵬宇的幫助下開起網店才有些收入。據了解，目前江秋蓮確實有在直播帶貨。

有部分網民留言支持江歌媽媽，但亦有不少人認為她應該公開捐款用途：

透明度為0的募捐就是詐騙，請江女士公佈善款。

要錢的時候說自己困難要求助，失獨母親好可憐，捐款了問一下怎麼用的你就是狗。江女士，狗不會問，你也無權改變他人的物種。還是老老實實回應公眾的質疑吧。

她女兒的事值得同情，但後面對她越來越反感，給人的感覺就是不是吃素的，那時候不敢說怕被噴。



江歌案回顧：江秋蓮曾承諾捐出賠償金

據此前報道，案發前兩個多月，劉暖曦因前男友陳世峰不同意與其分手產生爭執而向江歌求助，後者同意兩人同住。案發前一天（2016年11月2日） ，陳世峰找到兩人同住的公寓並上門糾纏滋擾，江歌提議報警，但劉暖曦以合住公寓違反當地法律、不想把事情鬧大為由加以勸阻，並請求江歌幫助解圍。

江歌將陳世峰勸離後返校上課，但後者繼續尾隨劉暖曦並發送恐嚇短訊，並稱「我會不顧一切」。當晚，劉暖曦因感到害怕，遂要求與江歌一同返回公寓，期間未將陳世峰糾纏恐嚇的相關情況告知江歌。

2016年11月3日零時許，劉暖曦與江歌前後走入公寓二樓過道，事先埋伏的陳世峰攜刀衝至二樓，與走在後面的江歌發生爭執，劉則開門入室並將門鎖閉。陳世峰在公寓門外手持水果刀捅刺江歌頸部十餘刀，隨後逃離現場，後者因左頸總動脈損傷失血過多，經搶救無效死亡。

此後，江歌母親江秋蓮與劉暖曦因江歌死亡原因等產生爭議，劉暖曦在網上對江秋蓮發表過刺激性的言語。江秋蓮遂向法院提起訴訟，請求判令劉暖曦賠償死亡賠償金、喪葬費、誤工費、交通費、住宿費、簽證費等各項經濟損失及精神損害撫慰金共逾200萬元，並承擔訴訟費用。

2022年1月10日，山東省青島市城陽區人民法院作出一審判決，認定劉暖曦在江歌被殺案中「為求自保而置他人的生命安全於不顧，將江歌阻擋在自己居所門外被殺害，具有明顯過錯」，判處其賠償江母各項經濟損失、精神損害撫慰金及全部案件受理費用，共計近70萬元。隨後，劉暖曦方面提出上訴。2022年12月30日，山東省青島市中級人民法院對該案作出二審判決，駁回上訴，維持原判，劉暖曦應當承擔侵權損害賠償責任。

圖為江秋蓮接受媒體採訪。（視覺中國）

賠償數額顯示，除了一審法院判決的賠償江秋蓮各項經濟損失49.6萬元、精神損害撫慰金20萬元及案件受理費外，劉暖曦還需承擔二審案件受理費1.076萬元。

江秋蓮此前曾在採訪中表示，等劉暖曦履行法院判決，她會代表女兒江歌，捐出全部賠償款給公益機構或相關部門，用於幫助困難人群，如失學女童。