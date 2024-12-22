創世界記錄！上海港年吞吐量超5000萬標箱　或推動連續15年居首

綜合內媒報道，12月22日，上海港迎來今年裝卸的第5000萬個標准集裝箱，成為全球首個年吞吐量超5000萬標箱的港口，將創下全球港口發展史的最高紀錄，並推動上海港連續15年吞吐量全球第一。



12月22日，在洋山港舉行的2024年上海港集裝箱吞吐量第5000萬標準箱吊裝儀式現場。（新華社）

12月18日拍攝的洋山港。（無人機全景照片/新華社）

《新華社》報道，集裝箱吞吐量的不斷增長彰顯了上海港世界一流航運樞紐的地位。數據顯示，目前，上海港擁有近350條國際航線，覆蓋全球200多個國家和地區的700多個港口。

12月18日拍攝的洋山港。（無人機照片/新華社）

12月18日拍攝的洋山港。（無人機全景照片/新華社）

上港集團生產業務部副總經理楊焱濱介紹，今年，上海港集裝箱吞吐量的增長主要得益於外貿出口重箱、國際中轉箱、水水中轉量的持續增長。

《解放日報》報道指，1994年上海港集裝箱吞吐量突破100萬標箱，2003年突破1000萬標箱，之後迎來快速增長期。2006年、2011年、2017年連番跨越2000萬、3000萬、4000萬標箱的關口。30年來，吞吐量增長了50倍，實現跨越式發展。