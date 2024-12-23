車內親吻拍臀強佔人妻　南寧區長請辭獲接受　人大代表資格被終止

廣西壯族自治區人民代表大會常務委員會近日一則公告透露，南寧市人大常委會決定接受曾鵬鑫辭去自治區第十四屆人民代表大會代表職務的請求。依照代表法的有關規定，曾鵬鑫的代表資格終止。



今年10月，曾鵬鑫曾被實名舉報，稱其與他人妻子有不正當關係。



今年10月22日，廣西南寧一名自稱叫陸宇苗的男子實名舉報稱，9月5日晚上23時許，南寧市青秀區區長曾鵬鑫送其愛人回家時，在車內與其親吻摟抱，自己妻子還被曾鵬鑫拍打臀部，兩人舉止親密。

陸宇苗稱，自己在家門口親眼目睹了這一幕，控制不住怒火沖上去質問，「你拍我老婆屁股沒有？」而曾鵬鑫則慌亂躲避鏡頭，讓陸宇苗不要再拍，最終從現場狼狽逃走。陸宇苗說，曾鵬鑫雖然與自己的妻子分屬不同單位， 但卻是妻子所在單位的分管領導。

事發後，46歲的曾鵬鑫回應網路傳言為「不實消息」，南寧市紀委監委亦於10月22日晚通報，表示陸宇苗實名舉報的有關問題，紀檢監察機關已介入調查。

政府官網顯示，曾鵬鑫於1978年1月生，畢業於東北大學。職務為南寧市青秀區委副書記、區長。

據南寧市青秀區政府官網資料顯示，曾鵬鑫出生於1978年1月，畢業於東北大學。其職務為南寧市青秀區委副書記、區長。