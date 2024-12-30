廣州「電雞」新規實施　無牌上路或被扣車　警設上百個違法抓拍點

近年，廣州市面上的電動單車（俗稱「電雞」）愈來愈多，當地人甚至有種「電雞圍城」的感覺，但隨之而來的是衝紅燈、逆行等危險駕駛現象頻現，險象環生。

為治理電動單車的問題，12月30日，《廣州市電動自行車管理規定》（下稱《規定》）正式實施。



針對不戴頭盔、闖紅燈、逆行、不按車道行駛、醉酒駕駛等交通違法行為 ，《規定》明確要求，由交警部門依法責令改正，處警告或者50元以上200元以下罰款。

對於無牌上路行駛的交通違法行為，《規定》要求，交警部門可以扣留車輛，處警告或者50元以上200元以下罰款。駕駛電動單車上道路行駛，應當按照規定在正後部懸掛廣州市登記的有效號牌。

2024年9月11日，廣州，市民在街頭騎電動自行車。（視覺中國）

針對遮擋號牌的交通違法行為，《規定》要求，由交警部門處警告或者50元以上200元以下罰款。電動單車所有人、駕駛人應當保持號牌清晰、完整，不得實施倒掛、側掛、破壞或者故意污損、遮擋號牌等影響號牌識別的行為，不得轉讓、出租、出借號牌。

針對駕駛非法改裝、加裝的電動單車上路行駛的行為，《規定》要求，由交警部門責令恢復原狀，對駕駛人處200元以上500元以下罰款；拒不恢復或者現場無法恢復原狀的，交警可以扣留車輛；逾期不接受處理的，對扣留的車輛依法處理，註銷登記。

如有3次以上交通違法行為未處理，《規定》要求，電動單車所有人、駕駛人經交警部門依法通知後拒不接受處理，交警部門可以扣留車輛。

2024年5月17日，廣州，三元里牌坊附近的廣州市鴻昇國際皮具皮帶城與門前人行道上停滿的電動單車。（視覺中國）

經營者非法改裝、加裝、拼裝電動單車，由市場監督管理部門責令改正，沒收違法所得，並處5000元以上5萬元以下罰款。非法改裝、加裝、拼裝電動單車受到3次以上行政處罰，再次非法改裝、加裝、拼裝，由市場監督管理部門責令改正，沒收違法所得，並處3萬元以上10萬元以下罰款；情節嚴重可責令停業整頓。法律法規另有規定的，從其規定。

為他人非法改裝、加裝、拼裝電動單車，造成人身損害或者財產損失的，依法承擔民事責任；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

今年以來，廣州交警已經設置了上百個電動單車交通違法行為抓拍取證點，對不按照交通信號規定通行、未在非機動車道內行駛、逆向行駛、未按照規定懸掛號牌、沒有非機動車道的道路上不靠車行道右側行駛等交通違法行為抓拍取證。