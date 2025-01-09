內地受困緬甸人員家屬近500人求援　疑遭死亡威脅：早買骨灰盒

內地演員王星在泰國被賣豬仔到緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）詐騙園區獲救，引發全國關注，內媒揭發有大批國人仍然受困在詐騙園區。



據內媒《紅星新聞》報道，在王星被解救的1月7日，戴女士在緬甸被困人員家屬互助群內，用在線文檔統計被困人員信息，希望獲得社會關注。



內地演員王星獲救。（@CGTN）

1月7日，王星獲救返回泰國。（微博@泰國網）

內地被困緬甸人員家屬近500人求援。（微博圖片）

據介紹，王星獲救的信息被轉進一個有487人的緬甸被困人員家屬互助群內時，當時已經有174名家屬使用在線文檔填寫了被困人員信息，這份文檔也被命名為「全國174位『星星』被困緬甸聯合求救」。

內地被困緬甸人員家屬近500人求援。（微博圖片）

在線文檔發起人戴女士表示，個體的求助是分散的，發起該文檔的目的是想聚沙成塔，吸引到更多資源的幫助。戴小姐稱，1月9日上午她決定通過微博公開在線文檔填寫地址後，填寫求救信息的家屬快速增長，至17時已有接近500人填寫。

緬甸被困人員家屬求助文檔疑遭死亡威脅。（紅星新聞）

據在線文檔發起人戴小姐還表示，今日（1月9日）15時左右，有疑似詐騙分子的人員在家屬求助文檔中留言稱：「中國人死得好啊，多死，在柬埔寨金邊財通金運園區殺了不少了，也沒見來抓我啊」「早點買骨灰盒給你們家裏人裝骨灰啊，不要白費力氣」。