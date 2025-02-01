春節桌上的零食來自哪裡？湖南「小零食」千億「大產業」

春節時期桌上的零食都來自哪裡呢？《南方窗》旗下微信公眾號報道，2025年1月，湖南衛視新聞聯播發布數據，湖南貢獻了全國休閒食品年產值的1/3、全國休閒熟食年產值的3/5。



辣條發源於湖南平江。（視覺中國）

湖南是中國零食企業數量最多的省份，誕生了鹽津鋪子（中國休閒零食自主製造第一股）、絕味食品等一眾品牌；還誕生了因小魚乾聞名的勁仔，號稱「全球累計賣出110億包，一年進帳近13億」；辣條之鄉的麻辣王子則豪言，2025年將把所有的省會城市都開發完畢。

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其中，2024年的胡潤中國食品產業百強榜，鹽津鋪子和絕味食品作為「零食湘軍」的老牌主力軍，穩居其中。

不僅如此，一些非湖南企業，實控人也是湘籍。例如，衛龍辣條是河南企業，但創辦人劉衛平是湖南嶽陽人，和麻辣王子同屬平江辣條系。再例如，零食有鳴落戶在成都，但創辦人李澍雨是湖南邵東人。

左起分別為鹽津鋪子創辦人張學武、勁仔創辦人周勁松、衛龍創辦人劉衛平以及麻辣王子創辦人張玉東，他們都來自湖南‍‍‍‍‍‍。（網絡圖片）

有評論指，湖南，這個以辛辣聞名的中部省份，正在中國零食界掀起一場「革命」。湖南北部某縣城，一條街不到500米，開了三家零食鋪子。原有的米粉店、服飾店、五金行無不為其讓位。

儘管品牌各異，但零食店的裝潢與擺設大多類似——門頭鮮豔，門口堆疊著精緻的貨籃，貨架多為開放式散櫃，擺滿了各色小包裝的零食、飲料、日用品。

這現象已經蔓延到各大城市。 2024年，湖南企業「鳴鳴很忙」宣布，其旗下的零食很忙和趙一鳴零食兩個品牌的全國門市總數已經突破1萬家，成為中國零食連鎖業首個門市數量超過萬家的企業。

有評論指，湖南，這個以辛辣聞名的中部省份，正在中國零食界掀起一場「革命」。

2024年底，中央提出要發展萬億冰雪經濟；中國化妝品市場連續兩年邁過萬億門檻；2025年，中國低空經濟市場規模將達到1.5兆元。

冰雪文旅、化妝品、低空經濟，無一不是大熱領域，衝破萬億的實績或目標背後，也肩負提振經濟的重擔。然而，以低客單價為核心特徵的「休閒食品」，也悄悄潛入了一眾翹楚。

艾媒諮詢《2023年至2024年中國休閒食品產業現狀及消費行為數據研究報告》揭示，中國休閒食品產業市場規模自2010年起維持穩健成長，由4,100億元攀升至2022年的1,1654億元；預計到2027年，該市場規模將進一步增至1,2,378億元。

龐大的市場需求、高頻次的消費模式、快速的產品創新、較高的利潤空間，加上多樣化的銷售管道、情感行銷策略以及健康趨勢的迎合，使得「零食」成為了一個盈利能力極強的龐大市場。特別是在節慶促銷期間，休閒食品幾乎無痛拿下「銷冠」。

同時，食品製造與高端技術主導企業不同，往往是同一食品，只需要略加改良或升級新包裝，就能重新上市。

不過，正是由於零食市場的入局難度不高，但受眾廣泛，使得這一片藍海能瞬間轉為紅海。

量販零食店從2019年開始興起，臨期折扣店遍布大街小巷，傳統零食巨頭如良品鋪子、三隻松鼠等也不得不降價迎戰，一時間，零食賽道的競爭愈發激烈。

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有零食商家表示，自 2024年以來，零食店經營越來越難以為繼，原本高達30%的毛利率下滑至約15%，高昂的租金成本打破收支平衡，激烈的價格戰和越來越密集的競爭對手，讓消費者流失速度肉眼可見地增快。

業者分析稱，零食產業雖不是泡沫虛空，但如今也確實從跑馬圈地轉入高品質發展，最終誰是曇花一現，誰能穩坐江山，或許一兩年內就有分曉。

儘管零食業廝殺不斷，幾大巨頭貼身肉搏、此消彼長，湖南仍連年戰報喜人。根據中國食品工業協會統計，2023年湖南省食品工業規模以上企業2,292家，營業收入5,964.1億元，為全省GDP貢獻了一成之多。

2024年前三季度，湖南的三家休閒食品上市公司也算是穩中求進。鹽津鋪子、勁仔食品均實現了營收、歸母淨利雙成長，絕味食品年減10.95%，歸母淨利仍有成長。

鹽津鋪子營收穩定成長。（網絡圖片）

每一個成功的產業背後，都是時機、資源與人事的協合。從歷史脈絡來看，湖南並不是一個具有強大經商基因的省份，但多年的歷練，也的確讓這片熱土生出了「奇謀」。

例如，創辦鹽津鋪子的「廠二代」張學武，接手零食工廠不到一年就看出了掣肘所在，當即決定繞過經銷商，簽約沃爾瑪，開啟商超直營之路。

還有婁底人晏週，2016年便極有先見之明地辭掉房地產行業的工作，創辦了「零食很忙」，並迅速擴張。

擁有台灣旺旺中時集團、中天電視、中國時報的蔡衍明（左），曾入股亞視，但與查懋聲鬧出股權爭議。（中央社）

1992年，台灣商人蔡衍明決定來大陸投資設廠。在考察了40多個內地城市之後，他的選擇不是更具政策和運輸優勢的福建和廣東，而是一個出乎所有人意料的地方，湖南省長沙市望城縣（現望城區）。

在湖南省長沙市望城縣那座落成了33年的工廠，就是旺旺食品。一句「你旺我旺大家旺」，硬生生闖出了2.5億的首年營收。

蔡衍明的選擇為湖南零食開了一個好頭，他羅列出了湖南的幾大優勢：魚米之鄉，水稻供應充足；勞動力成本比沿海低三成。而湖南雄厚的農業基礎，不僅為零食產業供應了豐富多樣的原料，也孕育了層出不窮的創新靈感。

最典型的例子就是，在湖南的鄉村，幾乎每個家庭都有製作麻辣豆乾、香辣小魚仔、各式鹵菜等傳統小吃的習慣，這便是後來突飛猛進的絕味、勁仔立身的來源。

眾商雲集之下，湖南已經形成了非常完整的零食供應鏈。湖南人的智謀、湘江水的良田、天注定的機遇，共同作用，逐漸推動了零食行業邁向了省級戰略，同時帶動批發、倉儲、物流等環節的聚集發展，促進了零食產業集群的形成。

地方產業帶的爆發與175萬元的罰款

1998年，湖南平江縣遭受洪災，逆境之中，當地人憑藉智慧，將麵粉與辣椒結合，創新地發明了辣條。這就創下了湖南的第二個「零食奇蹟」——平江辣條產業帶。

台灣夜市攤位販售辣條等大陸零食。（讀者提供）

根據平江縣人民政府數據，2023年，全縣休閒食品稅收入庫3.5億元，辣條產業佔50%，其中麻辣王子2023年就上交稅1.08億元。

一個產品的成功，會帶動當地整個產業的爆發──這也是城市產業的特色，廣西的螺螄粉產業亦有異曲同工之處。傳統的家鄉小吃，只需要講好故事並精心包裝，就有機會成為下一個商業網紅，加之中國宗族文化的「傳幫帶」模式，村鎮、縣鄉的互幫互聘，也會助力這一地方產業更加茁壯緊密。

中國美食螺獅粉。（視覺中國）

除了平江辣條產區以外，湖南還有瀏陽休閒預製食品產區、安鄉醬滷食品產區、華容酸菜產區等15個湖南省傳統優勢食品產區。

2024年上半年，瀏陽綠色食品產業鏈達到產值69.43億元。而深耕蒸菜的瀏陽農科園，2023年湘菜食材供應企業產值達96億元，佔全省的四分之一。在不同地市，分門別類，形成特色食品企業集聚，實現資源共享、優勢互補，降低了生產成本，提高了生產效率。

當然，湖南零食並非「一帆風順」。隨著零食市場的不斷擴大，越來越多的企業和品牌進入這一領域，導致市場競爭愈發激烈。湖南零食企業需要面對國內外品牌的競爭，如何在眾多競爭者中脫穎而出是一大挑戰。

2025年1月3日，國家市場監督管理總局認定，鳴鳴很忙在合併趙一鳴零食股份過程中存在未依法事先申報實施經營者集中的行為，決定對其處以175萬元的罰款。同時認定，該起併購不具排除、限制競爭的效果。鳴鳴很忙方面發布回應稱，對此堅決服從，誠懇接受。

而在線下佈局逐漸疲軟的2024年，湖南零食也把目光再次重註線上，希望博得一線轉機。根據介面新聞，2019年線上份額僅佔據麻辣王子總銷售的9%，到目前線上佔比已達約20%。

兩年前，麻辣王子老闆直播洗頭，把觀看人數拉到了8,000人。2025年1月，因「笛子舞」出圈的小演員顏安，在鏡頭前舉起一包麻辣王子，露齒笑，頓住2秒，然後狂親食品包裝：「終於有工作吻上來啦！」那一天，十萬人湧進了麻辣王子的直播間。