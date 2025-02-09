浙江大學推出全球最快四足機械人　1秒10米跑出｢殘影｣比肩保特

綜合《央視新聞》與「蕭山發佈」公眾號消息，1月13日，浙江大學杭州國際科創中心推出了全球最快的四足機械人「黑豹」，它可以穩定跑出超過10米每秒的速度，與100米短跑運動員的最快奔跑速度接近。



四足機器人「黑豹2.0」正式發布。（央視新聞）

四足機器人「黑豹2.0」正式發布。（央視新聞）

1月13日，浙江大學杭州國際科創中心研發的四足機器人「黑豹2.0」正式發佈。它是目前世界上跑得最快的「四足機器人」，速度可達到10米/秒， 黑豹2.0「快」的背後，是團隊對機器人動力學有了突破性研究。

四足機器人「黑豹2.0」正式發布。（蕭山發佈）

據介紹，男子田徑百米世界紀錄是保特在2009年創造的9.58秒成績。新研發的「黑豹2.0」比保特只略慢一點點，整體重量為38kg，站立高度0.63m。

黑豹整體重量為38kg，站立高度0.63m。（蕭山發佈）

科創中心人形機械人創新研究院院長王宏濤介紹：「通過軟件與元器件結合，我們僅花費三個月，就形成了原型樣機，已經能夠媲美目前世界上最先進的四足機械人。」