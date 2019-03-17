【秋後算賬】三家長被指製作虛假食材圖片炒作　涉尋釁滋事被拘

3月17日上午，四川成都舉行了成都七中實驗學校食堂管理問題成都市聯合調查組新聞發布會。 在發布會上，檢測機構稱，對涉事學校食品檢測後發現，只有粉條樣品有霉斑不合格，其餘17個樣品未發現問題。 此外，成都警方稱，日前網上也出現一些與事實不符的圖片、視頻等，嚴重擾亂了社會秩序，造成惡劣的社會影響，公安機關對此依法進行了調查處理。警方還表示，有三家長涉嫌尋釁滋事罪被警方調查。

3月17日上午，四川成都舉行了成都七中實驗學校食堂管理問題成都市聯合調查組新聞發布會。（微博）

成都警方稱，3月14日下午，成都市已通過成都網警巡查執法帳號對5起網路謠言進行了「網警闢謠」。警方還舉出了兩起「典型案例」：

一、3月13日，成都市公安局在工作中發現，網上流傳帖子稱，「一個孩子長期拉肚子，家長帶到北京檢查，說是長期吃黴變食物造成的，於是家長到學校打工臥底一個月收集證據」。

警方稱，經調查，該信息是一成都女子張某某發布的。警方指，張某某承認，自己道聼塗説後，未經核實就在微信群發布了消息。張某某被拘，此後具結悔過，予以釋放。

二、3月13日（同日），成都市公安局在工作中發現，網上流傳內容為「成都七中實驗學校食堂給學生吃的是腐食，含有大量黃麴黴毒素，導致學生長期腹瀉，現家長維權，已有家長跳樓身亡」的不實消息。

此後，警方調查發現，該消息是成都女子梁某發布的。警方稱，梁某承認自己為吸引關注故意編造虛假消息在網上發布。此後梁某被以尋釁滋事罪刑事拘留。

警方表示，有家長製作虛假圖片以獲取網絡關注。（微博）

警方稱，監控視頻顯示，有家長進入學校後，改變了食材原有形態，並故意擺拍成為照片視頻。（微博）

此外，在記者發布會上，成都市公安局常務副局長戴德軍還表示，有家長為製造影響，故意製作虛假食材圖片。

他說，警方此前經調查發現，文某某、王某某等3人於3月12日晚10時許，強行進入小學，撕破部分食材包裝，抛灑踩踏食材，就地取物撒在食材上，把薑黃粉撒在雞翅上，在毛肚上撒紅麴米，改變了食材原有形態，並故意擺拍成為照片視頻，上傳到網上。

3月16日，溫江區公安分局立案偵查，16日晚11點，警方在千里之外南方小城市將最後一名犯罪嫌疑人找到。警方稱，犯罪嫌疑人「供認不諱」，承認為了製造影響，蓄意發布虛假圖片視頻，以達到引起社會關注，向校方試壓目的。目前案件在進一步偵辦中。