【童模風波】浙江杭州出台全國首個保護機制：未滿10歲不能代言

上月，浙江杭州一位年僅3歲的「童模」遭到母親踢踹的影片在網絡流傳，輿論普遍認為事件形同虐待。不少網民其後也「爆料」內地童模市場的「不人道」，包括工時長、一年到晚都要拍攝，令兒童缺乏睡眠和休息，父母逼子女拍攝時會打罵等，引發外界關注童模的行業規範和權益保障等問題。 對此，據浙江省人民檢察院通報，杭州市周二（7日）出台《關於規範童模活動保護未成年人合法權益的意見》（以下簡稱《意見》），規定不滿10周歲的未成年人不能作為童模獲得的廣告代言人，以及不得連續活動超過4小時等。這也是內地首個童模保護機制。

上月在浙江杭州，年僅3歲的「童模」妞妞遭其母親從後起腳飛踢至腳步趔趄，相關片段在網上廣泛流傳後，妞妞母親遭遇各界猛烈批評。（影片截圖）

通報稱，《意見》內容主要包括童模活動的範圍、童模活動從業人員及童模監護人的法律責任、職能部門工作內容等，著重對不能使用或變相使用童工、保障未成年人受教育權等予以規範。

比如，童模活動中，不得利用不滿10周歲的未成年人作為廣告代言人；不得連續使用童模超過一周或累計超過一個月，導致童模輟學或變相輟學；不得連續活動超過4小時；不得讓兒童穿戴不符合年齡、有違公序良俗的服飾，或引導兒童做不符合年齡、有違公序良俗的動作、行為；不得以毆打、謾駡等虐待方式對未成年人實施身體、精神等侵害行為。

《意見》同時明確拍攝場所發現侵害未成年人合法權益的，應當及時報告，相關職能部門應當定期檢查，發現問題及時幹預，確保童模活動健康開展。

（新京報）