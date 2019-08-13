不滿官網「模糊中國主權領土完整」　EXO張藝興宣布與Samsung解約

近期包括Versace、Coach（蔻馳）在內的多家外國品牌，被網民爆出其在產品或官網上將香港、澳門和台灣等同於「國家」後，為涉事品牌代言的內地明星都第一時間「割席」，單方宣布與其中止合作。 周二（13日）下午，相似事件再次重演，韓國人氣男團EXO的中國籍成員張藝興（Lay） 宣布與三星（Samsung）手機品牌解約，理由是三星官網存在「國家地區定義不清」的情況，是「模糊中國領土主權完整」。

宣布解約前，張藝興是三星手機亞洲區品牌代言人。（廣告宣傳圖片）

「三星模糊中國主權領土完整傷害民族感情」

張藝興工作室13日下午15時左右在官方微博發表聲明稱，經過自查及嚴肅溝通所有代言品牌，在張藝興現有代言的所有品牌中，三星電子全球官網迄今仍有國家地區定義不清的情況。

聲明稱，三星模糊中國主權領土完整的行為，已嚴重傷害中國同胞的民族感情，對此強烈譴責，且堅決不能容忍。該工作室又稱，歡迎一切堅持「一個中國」原則的合作夥伴，拒絕一切對中國主權及領土完整存有任何模糊不清的立場與態度的團體或組織。最後宣布張藝興與三星手機品牌正式解約。

張藝興工作室聲明。（微博）

三星香港官網的頁面。（網站截圖）

據觀察，目前在三星官網上，以國家（或地區）和語言來區分，「中國」對應「中文」，「香港」對應「繁體中文」（ 以及Hong Kong / English），「台灣」對應「繁體中文」，並未出現將台灣或香港歸為單獨「國家」的排列。但也有內媒報道稱，在三星手機的簡體版顯示台北歸屬中國台灣，但韓版則顯示屬於台灣。

而張藝興與三星解約此舉，似乎未得到內地網民一致讚許：

「感覺三星官網有點冤，張藝興這波有點尬，會顯得咱們中國人emotional。」

「這樣以地區和語言來做選擇區分，也算是定義不清嗎。」

「怎麼感覺張藝興就是在蹭熱度呢？怎麼看三星官網也沒問題啊。」

「簽約時為甚麼不排查，只顧掙錢。」

張藝興也是Calvin Klein的品牌代言人。（廣告宣傳照）

+ 3 + 2

此外，同樣是張藝興代言的美國時裝品牌Calvin Klein（CK），也被發現在海外官網將將香港與國家並列。CK之後發聲明，就誤解深表歉意，會即時修正並再次檢查。而張藝興未有與CK解約，但其工作室表示會對所有合作品牌排查。因此也有網民批評張藝興是「選擇性解約」。

據悉，張藝興原定本週六（17日）在香港亞洲國際博覽館Arena舉行「大航海」巡迴演唱會香港站，但他的工作室周一（12日）晚在微博宣布，主辦單位經過再三考慮後，決定取消是次演出。