起訴《哪吒之魔童降世》抄襲《五維記憶》　中影華騰索賠5000萬元

國產動畫電影《哪吒之魔童降世》（簡稱《哪吒》）內地票房達49.7億（人民幣，下同），成為中國影史亞軍、動畫電影票房冠軍外，更獲選代表中國出戰來年奧斯卡「最佳國際電影」（前稱：最佳外語片）。 票房、口碑兩雙收的同時，《哪吒》卻惹上官非，遭內地影視公司中影華騰（北京）影視文化有限公司（下簡稱「中影華騰」）控訴抄襲其出品的舞台創意秀《五維記憶》，並要求賠償經濟損失5000萬元。

國產動畫電影《哪吒之魔童降世》內地票房達49.7億，成為中國影史亞軍、動畫電影票房冠軍外，更獲選代表中國出戰來年奧斯卡「最佳國際電影」（前稱：最佳外語片）。

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北京知識產權法院昨日（11日）表示已受理該案。起訴文件顯示，原告「中影華騰」享有《五維記憶》腳本和舞台劇的著作權，該作品自創作完成以來，經過了公開宣傳和展演。

其主張由楊某作為編劇和導演、北京光線影業有限公司等六公司聯合出品的《哪吒》，在人物形象設計、故事情節和製作元素等方面，與《五維記憶》有大量相同或相似之處，侵犯其的作品改編權、複製權和發行權。

舞台秀《五維記憶》（上圖）與電影《哪吒》（下圖）的畫面對比。（微博＠石璟箜篌 ）

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「中影華騰」稱，2019年8月22日，其召開記者會就上述事項公開說明，並發布《律師聲明》，但《哪吒》一方均無正面回應，原告及主創人員卻遭遇網絡暴力及名譽侵權行為並持續至今。被告因侵權行為獲得巨額收益，原告卻為此承擔巨大輿論壓力和維權費用。故原告訴至北京知識產權法院，請求判令六被告立即停止侵權、刊登聲明以消除影響、連帶賠償經濟損失5000萬元，並承擔合理費用100萬元。