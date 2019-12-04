寧波五旬漢進派出所後6小時死亡　六輔警被控玩忽職守當庭認罪

在浙江寧波，一名年過5旬的男子今年4月因酒後與社區保安發生爭執，深夜被傳喚至該市公安局鄞州分局鐘公廟派出所，6小時後卻因為心功能障礙死亡。期間他多次表示身體不適要求送醫，均被無視。 涉案六名輔警被控玩忽職守罪，12月3日（周二）在法庭上認罪，另外兩名警察被當地監委立案審查，尚無進展。

俞偉國身上傷痕。（影片截圖）

死者俞偉國今年53歲，檢方起訴書中還原了事發經過：4月19日晚上近10時，俞偉國涉嫌醉酒鬧事，遭民警帶到鐘公廟派出所。在候問室醒酒期間，俞偉國曾大聲吵鬧，並用頭、肩等部位多次撞擊侯問室玻璃門，在場輔警曾對俞偉國使用約束帶。當晚大約12時起，派出所換班後，由韓某某等六名輔警負責看管俞偉國，這六名輔警便是被控玩忽職守罪的被告，他們其中年齡最大的48歲，最小的還不滿20歲。

起訴書指，自4月20日凌晨2時9分起，俞偉國多次明確表示身體不適要求就醫，但六名輔警未予處置，也沒有向值班民警報告。直至2時18分，俞偉國邊講「我要咬舌了」邊伸出舌頭，六名輔警立即上前控制住俞偉國並向其嘴內塞入毛巾。幾分鐘後，俞偉國身體出現異常情況，派出所值班領導撥打了120急救電話，派出所值班領導及急救人員先後對俞偉國進行心臟復甦搶救，其後又送至醫院。3時41分，俞偉國被宣布死亡。

經鑑定，俞偉國符合因自身冠狀動脈粥樣硬化、心肌橋合併心臟肥大，在醉酒、頭部損傷及人為控制等因素作用下促發心功能障礙死亡。屍檢報告又指，當晚俞偉國曾多次提出頭部難受以及患有心臟病，要求去醫院診治。

另外兩名警察被監委立案審查

六名涉案輔警其後被控玩忽職守罪，在庭上均表示認罪，但辯護律師提出輔警不屬於國家公職人員，且沒有接受過相關專業培訓。經過一天庭審，法庭宣布將擇日宣判。早前寧波市鄞州區委政法委曾對該案發布情況通報，除六名輔警外，通報還提到鄞州區監委對鍾公廟派出所值班領導閆某某、民警王某已立案審查。俞偉國的妻子稱，對於閆某某和王某立案審查的進展，家屬方面至今沒有得到任何消息。

（綜合報道）