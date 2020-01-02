江蘇揚州大學爆肺結核疫情　校方：數名患病學生已入院治療

有網民近日在微博爆料稱，在江蘇揚州市，揚州大學本學期有多名學生陸續感染肺結核（肺癆）。至本周二（12月31日），該校團委處透露，近段時間該校確有多名學生感染肺結核，但已得到全面控制，患者已離開校園入院治療。 該市疾控中心指，相關情況將在官方平台通報，目前不方便告知。

12月31日下午，揚州大學圖書館人員稀少。（微博）

微博話題#揚州大學 肺結核#日前引發網民關注，多名自稱是該校學生的網民表示，近期揚州大學瘦西湖校區發現多宗學生感染肺結核事件。其中微博流傳一張社交平台QQ的聊天對話截圖，文字內容顯示，揚州大學瘦西湖校區發現少數幾例肺結核確診學生，在省、市、區疾控部門的指導下，學校已經主動採取有效措施。此外，學校還將在疾控部門的專業指導下，進一步主動防控、積極防控。

但據內媒《紅星新聞》報道，該校有學生稱暫時沒有看到相關通報，「每天都過得提心吊膽」。這名學生還說，自傳出有多個學生患有肺結核的消息後，學校圖書館、食堂、自習室等公共場所的學生人數驟減，校內幾乎人人出門都戴著口罩，「因為害怕被傳染，我們寢室還自費購買了多瓶酒精給宿舍消毒。」

揚州大學的學生在微博討論校園爆發肺結核情況，認為學院在通報做法上欠妥。（微博）

對此，揚州大學校團委12月31日回應稱，網傳疫情屬實，瘦西湖校區確有幾名學生感染肺結核，但情況已經得到全面控制。「對於有必要的學生，學校已經安排其進行了身體檢查。發生疫情的相關學院也對學生活動的有關場所進行了全面消毒。」

此外，揚州大學瘦西湖校區宿舍管理辦公室有工作人員透露，此前確診肺結核的學生均已採取了相應的防控措施，都在醫院接受治療，並不在學校。當被問及得肺結核的學生具體人數時，該工作人員表示不清楚。

揚州市疾控中心的工作人員則表示，肺結核屬於慢性傳染病，可控可治，無需恐慌，也不要輕信網上的謠言，並說相關情況將在官方平台通報，目前不方便告知。

肺癆通過呼吸道傳播，傳染性極強。（資料圖片／視覺中國）

【話你知．肺結核病】

據公開資料顯示，結核病主要通過呼吸道傳播，在內地屬乙類傳染病，又稱為癆病和「白色瘟疫」，是由結核桿菌感染引起的慢性傳染病。結核桿菌可侵入人體各個器官，其中主要以肺臟為主，引發肺結核。 肺結核的常見症狀是咳嗽、咳痰，如果這些症狀持續兩周以上，應及時到醫院就診。肺結核患者還會伴有痰中帶血、低燒、夜間出汗、午後發熱、胸痛、疲乏無力、體重減輕、呼吸困難等症狀。 中國疾控中心的資料顯示，與肺結核病人共同居住，同室工作、學習的人，都是肺結核病人的密切接觸者，有可能感染結核菌。病人受感染後最早會在數周後出現病徵，但亦可能在多年後才發病，而病人在受感染後首兩年內出現病徵的機會最大。

（綜合報道）