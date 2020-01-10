【多圖】CNN指責中國拆除維吾爾族墓地　官媒揭幕後實情

近日，美國有線電視新聞網（CNN）發文指責中國拆除100多座維吾爾族墓地，再指向中國侵犯人權。對此，中國國際電視台（CGTN）用實地考察的一則視頻予以回擊。

1月8日，CGTN官方賬號在海外最大視頻網站YouTube發佈長達三分鐘的視頻，其中有關於新疆阿克蘇地區的實地考察記錄。

視頻顯示，關於墓地方面的情況，阿克蘇地區的亞克瑞克村一位村民薩迪爾·牙生表示，如果村民家裏有人去世要埋葬，需要專人挖拱形的土墓，價格高達3,000元人民幣，大約是這裏村民平均年收入的五分之一。他們沒有選擇，只能把親人埋在當地老舊的土墳堆上。

不過，隨着季節性洪水來臨的時候，雨水很容易將墓地衝刷掉，因此當地村民往往找不到家人的墓。

後來，在當地民眾的請求下，當地民政局從2005年開始規劃建設生態公墓，2016年已經建成大部分，其中大多數新公墓就坐落在老墓地旁邊，方便村民遷移。而老墓地則改造為可耕種土地，種上一些農產品，除了幫助貧困家庭增加收入外，還用於維護墓地環境。

視頻顯示，亞克瑞克村的一位相關負責人帶CGTN記者參觀了村裏的一個新生態公墓，其中有95個新墓穴，上面都豎有墓碑，方便村民們在墓碑上供奉鮮花和水果，紀念已故的親人。

目前，阿克蘇地區有821座墓地，其中大多數是在舊墓地附近建造的，可以滿足未來20年的需求。而舊的空墓並沒被破壞，只是變成了農田供村民賴以生存或從中賺錢。

對於「中國已摧毀100多個維吾爾族穆斯林墓地」的說法，阿克蘇地區烏什縣民政局局長回應稱，「將（家人）的墳墓搬到更好的新地方怎麼了？其他人的父母可以被埋葬在綠色的領域（環保公墓）中，為什麼我們要把我們的土地埋在沙漠中？」

據悉，CNN在2020年1月3日發表題為《衛星圖像顯示 中國拆除100多座維吾爾族墓地》文中稱，根據衛星照片對比，在過去兩年中，CNN記者發現有60多座維吾爾人的墓地被移除。其中，新疆和田市中心擁有一千多年曆史的蘇爾坦墓園（Sultanim Cemetery）在2019年4月被夷為平地，現在似乎變成了停車場。

而CGTN的上述視頻的內容，正式回擊了CNN媒體的說法。

一直以來，中國治疆的政策常常受到西方國家的質疑，美國多次發表涉疆言論以及通過涉疆法案。

中國新疆反恐紀錄片的開場畫面。（CGTN視頻截圖）

在2019年12月，CGTN釋放出兩部涉疆反恐英文紀錄片（《中國新疆，反恐前沿》和《幕後黑手——「東伊運」與新疆暴恐》）繼續回擊美媒說法和涉疆法案。紀錄片全方位展示暴力恐怖主義和宗教極端主義對新疆帶來的傷痛，並系統闡述中國為解決問題所付出的努力。

兩部紀錄片放出後，西方主流媒體卻「集體失聲」，未給出相關報道，同時海外最大視頻網站YouTube悄然以涉嫌違規為由將涉疆紀錄片下架。

有評論稱，西方並不會因為一兩部的紀錄片而良心發現，「抹黑」、「打壓」、「遏制」都將是中國未來所頻繁面對的關鍵詞。如何有效應對這種「攻勢」，則考驗北京方面的智慧。